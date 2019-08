Confrontado com a reação de Pedro Nuno Santos à sua candidatura pelas listas do PDR, Pedro Pardal Henriques diz que “o ministro tem um sentido de humor muito prático”. O antigo porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas garante que não “precisa da política”, e que entrar neste mundo nunca foi sua “intenção”.

O ministro das Infraestruturas e Habitação disse, em entrevista ao ECO24, que não ficou surpreendido com a candidatura de Pedro Pardal Henriques às legislativas de outubro. Para Pardal Henriques, esta reação “é normal de um profissional da política”, que “sempre viveu da política e só sabe fazer política”.

Pardal Henriques reiterou ainda que o ministro “sabe que as declarações iam levar as pessoas a pensar que o intuito era ser também um profissional da política“, tendo em conta a atenção mediática de que foi alvo enquanto porta-voz do sindicato, mas que não é esta a sua intenção. “As pessoas podem entender como quiserem, não foi uma estratégia”, garante.

O advogado anunciou nesta quarta-feira que iria concorrer pelo partido de Marinho Pinto, e adiantou que a partir desse momento não seria mais o porta-voz do sindicato dos motoristas das matérias perigosas, “por forma a não misturar o que poderia ser interpretado como campanha eleitoral”.