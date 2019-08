A Tonic App anunciou esta terça-feira que captou uma ronda de investimento de 3,5 milhões de euros. A startup portuguesa, que desenvolveu uma aplicação usada por médicos portugueses, levantou o investimento numa ronda coliderada pela luxemburguesa Vesalius Biocapital Partners e pela portuguesa Armilar Venture Partners, e que contou ainda com a participação da Ventures e da TheVentureCity. Com o investimento, a empresa quer acelerar o crescimento em três dos cinco maiores mercados de saúde europeus — Espanha, França e Reino Unido.

“O mercado de saúde digital está a sofrer uma grande transformação e, por isso, este é o momento certo para uma rápida expansão geográfica. Os médicos utilizam cada vez mais plataformas digitais no seu trabalho. Por outro lado, os restantes players da saúde já entenderam o valor de terem como parceiro uma empresa, independente, que garanta o acesso a uma comunidade profissional já estabelecida”, explica Daniela Seixas, CEO da Tonic App, citada em comunicado. A ideia da aplicação é, com recurso à tecnologia, “facilitar o dia-a-dia” dos médicos (…) dando-lhes mais tempo para o que é realmente essencial – os doentes. E são os doentes a visão última da Tonic App – daremos mais novidades em breve”, adianta ainda a CEO e médica.

“Sada a rápida expansão e fragmentação do conhecimento, os médicos têm uma necessidade natural de comunicar com os seus colegas e de encontrar rapidamente os recursos de que precisam para o seu dia-a-dia de trabalho. A Tonic App já demonstrou em Portugal que consegue claramente satisfazer as necessidades dos clínicos, tendo atingindo elevadíssimas taxas de penetração. Agora está a iniciar o processo de internacionalização em Espanha e noutros mercados estratégicos na Europa. Estamos convictos que ao facilitar o trabalho dos médicos estaremos a contribuir para melhorar a qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde, garantindo que estes profissionais têm tempo para o mais importante – os seus doentes”, sublinhou Guy Geldhof, managing partner do Fundo Vesalius Biocapital III.

Já Duarte Mineiro, da Armilar Venture Partners, garante que “a oportunidade de participar na Tonic App reúne um conjunto muito sólido de atributos face aos critérios de investimento (…). O HealthTech é uma área em que queremos desenvolver mais a nossa expertise, pois acreditamos muito no potencial de criação de valor para o ecossistema português, pelo que o facto de podermos coinvestir num sindicato sólido e complementar foi mais um fator decisivo para avançarmos”.

Fundada no Porto, em 2016, a Tonic App nasceu como uma spin-off da Universidade do Porto. Em dois anos e meio, desenvolveu a sua plataforma mobile, conseguiu a marcação CE como dispositivo médico e atraiu mais de 30% dos médicos portugueses. A primeira ronda de investimento de capital de risco fechada pela startup e pela Portugal Ventures aconteceu a 30 de dezembro de 2016.

Com clientes multinacionais, entre os quais se encontram nomes como a Novartis, a Lilly e a Medtronic, a Tonic App entrou recentemente no mercado espanhol.