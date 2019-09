5 coisas que vão marcar o dia

A União Europeia (UE) conhece hoje a composição exata da nova Comissão Europeia, incluindo as pastas que cada futuro comissário irá ter sob sua responsabilidade. Espera-se que a portuguesa Elisa Ferreira, receba a pasta dos fundos comunitários. É também o dia do regresso às aulas e o dia mais importante do universo Apple, esperando-se o anúncio de três novos iPhones.

Quem é quem na nova Comissão?

A futura presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai anunciar hoje a composição da sua equipa. Todas as atenções estarão depositadas nas pastas que cada futuro comissário irá receber. No que a Portugal diz respeito, espera-se que Elisa Ferreira receba a pasta dos fundos europeus, ficando responsável pelo Fundo de Coesão, fundos para o ambiente e fundos regionais. Mas nada é garantido até ao anúncio oficial, que deverá ocorrer por volta das 11h00.

Escolas abrem portas ao regresso às aulas

É dia de regresso às aulas para muitos jovens alunos portugueses — e de regresso oficial à rotina para muitas famílias com filhos menores. O ano letivo 2019/2020 tem início marcado para esta terça-feira, ainda que as aulas, em algumas escolas, podem começar apenas na quarta ou na quinta-feira. O primeiro período termina a 17 de dezembro, com o arranque das férias do Natal.

Rui Rio em almoço-debate na CCIP

O presidente do PSD, Rui Rio, participa hoje num almoço-debate na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), numa altura de contagem regressiva para as eleições legislativas de outubro. Esta iniciativa, com início marcado para as 10h30, surge depois do debate com André Silva, do PAN, transmitido na RTP 1 esta segunda-feira à noite, e dois dias antes de Rio debater com o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, no mesmo canal.

Santander Totta começa a cobrar MB Way

Os clientes do Santander Totta começam a pagar pelas transferências no MB Way a partir desta terça-feira. O custo varia consoante a aplicação através da qual o cliente faz a transferência, isto é, se na app do próprio banco ou na app oficial da SIBS. No pior dos cenários, o cliente pagará 93,6 cêntimos pela operação, mas ficam isentos os jovens, os estudantes universitários e os clientes com conta pacote. A medida do Santander segue as pisadas do BPI, BCP e Crédito Agrícola.

Apple sobe ao palco e lança novos iPhones

É dia de evento especial da Apple, o mais importante do ano para os fãs da marca. Espera-se que a empresa apresente três novos iPhones, incluindo um iPhone 11 e iPhone 11 Pro. A principal novidade é que estes telemóveis deverão ter três câmaras, de acordo com os rumores (geralmente acertados) da imprensa especializada. A marca deverá ainda lançar um novo Apple Watch e revelar novos detalhes sobre novos produtos, como é o caso da Apple TV+, uma plataforma semelhante à Netflix.