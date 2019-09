A resiliência pode salvar as fábricas do futuro?

A indústria é um dos setores que maiores desafios enfrenta no futuro, devido à rápida transformação digital e das tecnologias, e também pela forma como essas mudanças vão alterando o ecossistema e o modelo de negócio. A solução para estes desafios no setor da indústria passa por tornar as organizações mais resilientes, defendem Jérôme Bouchard e Nico Hartmann, no estudo “Resilient Organization for Success”, divulgado pela Oliver Wyman.

De acordo com a consultora, a resiliência é definida como a capacidade de o setor secundário enfrentar as adversidades, renovando-se e transformando os obstáculos em formas de superação, desde a linha de produção até ao marketing de produto. A era digital, a organização e estrutura da empresa e a alocação de recursos humanos e financeiros, são alguns dos desafios emergentes no setor da indústria.

“A indústria vai precisar de “pessoas de mente aberta, entusiastas e que se adaptem bem à mudança”, explicam. Jerôme Bouchard e Nico Hartmann lembram que é importante haver horários mais flexíveis, e valorizar a autonomia e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos colaboradores.

“A indústria tem de aprender a adaptar-se e a lucrar a partir de um ecossistema cada vez mais incerto”, sublinha o estudo. Uma organização resiliente é aquela que conseguir prever e antever estes problemas para conseguir responder atempadamente à mudança.

Sabia que?…

96% dos gestores estão a planear mudanças estruturais nas empresas ainda este ano.

20% dos postos de trabalho deverão deixar de existir nos próximos cinco anos, de acordo com previsões da Mercer.

6 Regras de ouro para uma organização resiliente