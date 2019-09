Recuos e adiamentos nas tarifas adicionais impostas sobre as exportações, da parte da China e também dos Estados Unidos, fazem aumentar as esperanças de um aliviar das tensões comerciais entre os dois países. Wall Street abre a sessão em alta, com os estímulos anunciados pelo Banco Central Europeu (BCE) a impulsionar também o desempenho.

Depois de a China decidir remover as tarifas adicionais que tinha colocado sobre alguns produtos norte-americanos, Donald Trump disse que iria adiar o aumento nas tarifas sobre vários produtos chineses por duas semanas, num “gesto de boa vontade”. As negociações entre os dois países deverão recomeçar no próximo mês.

O BCE anunciou o tão aguardado pacote de estímulos monetários, fazendo também aumentar as expectativas de um corte por parte da Reserva Federal norte-americana. Trump aplaudiu as medidas, dizendo que “estão a tentar e a serem bem-sucedidos, na depreciação do euro contra o muito forte dólar, afetando as exportações norte-americanas”, aproveitando também a ocasião para voltar a criticar a Fed.

Perante estes desenvolvimentos, os índices de referência abrem a sessão em “terreno” verde, com as tecnológicas a liderar os ganhos. O S&P 500 avança 0,25% para os 3.008,45 pontos e o industrial Dow Jones sobe 0,20% para os 27.191,78 pontos. Já o tecnológico Nasdaq valoriza 0,42% para os 8.203,76 pontos.

Entre as tecnológicas, destaque para a Amazon, que sobe 0,90% neste arranque de sessão para os 1.839,31 dólares. A Alphabet, dona da Google, também valoriza nesta sessão, 0,59% para os 1.227,23 dólares, bem como a Apple, que avança 0,32% para os 224,31 dólares, depois de ter apresentado novidades, incluindo três novos iPhones.