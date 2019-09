5 coisas que vão marcar o dia

O final da semana começa com a publicação de dados estatísticos referentes ao segundo trimestre do ano. Enquanto o Eurostat vai divulgar a evolução dos custos do trabalho, o INE vai publicar o número de obras licenciadas e concluídas. Já a agência de notação financeira S&P deverá pronunciar-se, depois de tê-lo feito março, sobre o rating de Portugal. Logo à noite, e prosseguindo os debates entre os vários partidos nas televisões e rádios, Assunção Cristas e António Costa têm um frente-a-frente marcado.

S&P deverá pronunciar-se sobre rating de Portugal

A agência de notação financeira Standard and Poor’s (S&P) deverá, esta sexta-feira, pronunciar-se, pela segunda vez este ano, sobre o rating de Portugal. Em março, a S&P subiu o rating de Portugal em um nível, passando, assim, a classificação da dívida portuguesa para “BBB” com perspetiva “estável”, ou seja, o segundo nível acima do patamar de ‘lixo’, de que o país saiu em setembro de 2017. “Esperamos que a economia portuguesa tenha um crescimento equilibrado entre 1,5% e 1,7% entre 2019 e 2021. Nos próximos três anos, projetamos que Portugal continue com excedentes orçamentais primários, — excluindo os pagamentos com juros, — mantendo o rácio da dívida pública face ao produto interno bruto (PIB) num caminho firme de redução. Subimos os ratings de crédito soberanos de Portugal para ‘BBB/A-2’ de ‘BBB-/A-3’. O outlook é estável”, disse a agência na altura.

Eurostat divulga custos de trabalho

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia (UE) vai publicar, esta manhã, a evolução dos custos do trabalho ao longo do segundo trimestre do ano. Recorde-se que, durante o primeiro trimestre de 2019, Portugal registou um aumento no índice de custo do trabalho, medido por hora trabalhada, de 1% em relação ao período homólogo. O valor foi explicado pelo aumento, em termos nominais, dos salários (0,7%) e dos outros custos salariais (2,1%). No período analisado, o índice de custo do trabalho cresceu, em termos homólogos, 2,3% e 2,8% na zona euro.

INE publica dados sobre a construção

Ainda em matéria de indicadores, o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar os dados sobre o número de obras licenciadas e concluídas em Portugal durante o segundo trimestre de 2019. Antes de olhar para as novas estatísticas, saiba que, no primeiro trimestre do ano, foram licenciados seis mil edifícios, o que representa um crescimento de 10,7% face ao período homólogo e corresponde a uma desaceleração face ao quarto trimestre de 2018. Os edifícios licenciados para construções nova cresceram 1,7% e o licenciamento para reabilitação aumentou 8,2%, ambos desacelerando face às variações registadas no trimestre anterior.

Assunção Cristas e António Costa em debate

Com as legislativas a menos de um mês de distância, esta sexta-feira é a vez da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, e do primeiro-ministro António Costa se sentarem para um frente-a-frente. Esta semana, em entrevista à Antena 1, Assunção Cristas admitiu que existe uma tendência de voto à esquerda, considerando que tal representa um risco, já que abriria a porta, por exemplo, a uma revisão constitucional “completamente à esquerda”. “Para quem acha que as sondagens podem fazer sentido, olhem com atenção e vejam que o que poderemos vir a ter é uma inclinação para a esquerda. Há quem fale até de dois terços do Parlamento à esquerda. Eu, com toda a franqueza, não acredito, porque acho que em Portugal há muita gente a pensar de maneira diferente”, afirmou a líder do CDS-PP.

FESAP encontra-se com PSD para discutir futuro da Função Pública

Em vésperas do início de uma nova legislatura, o Partido Social Democrata (PSD) recebe, esta quinta-feira, na sua sede a delegação da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), liderada pelo secretário-geral, José Abraão, com o intuito de discutir o futuro da Administração Pública. A reunião acontece a partir das 12h00 e, no final do encontro, os dirigentes da FESAP presentes estarão disponíveis para prestar declarações.