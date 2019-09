Hoje nas notícias: Legislativas, Berardo e BCP

A oito dias do arranque da campanha destaque para a divulgação de uma sondagem que coloca o PS a apenas dois deputados de distância da maioria absoluta nas legislativas. Há novidades sobre o caso Berardo, com a Justiça a concretizar o arresto de 2.200 obras de arte de Joe Berardo, e sabe-se ainda que o BCP está a negociar com um fundo britânico a venda de uma carteira de crédito avaliada em 200 milhões de euros. Já o Estado assume que esta atrasado no pagamento de apoios europeus para o ambiente, enquanto há nota de que apenas duas empresas acederam à linha de apoio do Governo para o Brexit.

Sondagem coloca PS a dois deputados da maioria absoluta

O PS está próximo de alcançar a maioria absoluta nas próximas legislativas. Uma sondagem da Intercampos para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã dá 37,9% das intenções de voto, deixando o PSD a 14 pontos. Caso as eleições fossem esta sexta-feira, o PS elegeria 114 dos 230 deputados, ficando a dois de alcançar a maioria. Em segundo surge o PSD, escolhido por 23,6% dos eleitores e conseguindo 67 lugares no Parlamento. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

BCP negoceia venda de carteira de 200 milhões com britânicos

Os esforços do BCP para “limpar” o balanço continuam. O banco liderado por Miguel Maya está a tentar desfazer-se de uma carteira de créditos composta por imóveis que estavam hipotecados e que foram executados pelo banco. Em causa está o chamado “Project Pumas”, num valor bruto de 210 milhões de euros, estando o banco em discussões exclusivas com o fundo britânico AnaCap Financial Partners. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Justiça já arrestou 2.200 obras de arte de Joe Berardo

A justiça já conseguiu concretizar o arresto de 2.200 obras de arte de Joe Berardo que tinha sido decretado na sequência de uma providência cautelar interposta pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), o BCP e o Novo Banco, que pretendem recuperar 962 milhões de euros. Segundo o Jornal Económico, a Associação Coleção Berardo (ACB), proprietária das obras de arte do empresário, foi notificada da totalidade do arresto na semana passada e prepara agora oposição. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Estado atrasado a pagar apoios europeus para o ambiente

Os fundos de Bruxelas para apoiar o ambiente tardam a ser utilizados. O Estado está atrasado no pagamento desses apoios, com a dívida a câmaras a ascender a 5,2 milhões de euros, revela o Jornal de Notícias. Na base desse atraso estará a falta de pessoal, diz o Fundo de Eficiência Energética, instrumento financeiro habilitado a financiar os programas e medidas previstas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Só duas empresas acederam à linha de apoio para o Brexit

O Governo disponibiliza uma linha de financiamento de 50 milhões de euros para apoiar as empresas com exposição ao Brexit desde abril. Mas até agora apenas duas empresas recorreram a esta medida no âmbito do plano de contingência do Governo. Uma empresa no setor da cortiça e outra do setor têxtil obtiveram um apoio de 1,2 milhões de euros através desta linha. As regras determinam, que só se podem candidatar microempresas e PME que estejam “a desenvolver uma estratégia para minorar o efeito negativo do Brexit” e tenham trocas comerciais com o Reino Unido superiores a 15% do seu volume de negócios. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).