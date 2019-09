Há seis iPhones à venda. Como escolher qual deles comprar?

Uma câmara? Duas câmaras? Três câmaras? Ecrã maior ou menor? E com mais ou menos espaço? Pode ser difícil escolher qual dos iPhones que a Apple tem à venda deverá comprar. Na terça-feira, juntaram-se três novos modelos à gama (e saíram outros três), com preços de entrada mais baixos do que se esperava, o que fez baixar também os preços dos modelos apresentados há um ano.

Mas o que ter em conta no momento da escolha? Não nos cabe a nós influenciar qualquer decisão. Porém, podemos dar-lhe cartas para que tenha mais informação do seu lado na hora de encomendar um novo aparelho.

Com os três novos, existem agora seis iPhones à venda, cada um com várias opções de espaço de armazenamento, o que influencia o preço final. O modelo mais barato da loja portuguesa é o já conhecido iPhone 8, cujo preço começa agora nos 549 euros para a versão de 64 GB. Por 599 euros, pode encomendar a versão de 128 GB.

Logo a seguir ao 8 tem o iPhone 8 Plus, maior em tamanho, com 5,5 polegadas de ecrã. O preço da versão de 64 GB começa nos 669 euros, mas pode chegar aos 719 euros se escolher a versão mais “musculada”, com 128 GB.

Contudo, se o “ecrã infinito” (sem margens) dos novos formatos do iPhone lhe fascina, pode comprar um iPhone XR de 64 GB por 739 euros. Foi o iPhone mais barato que a Apple apresentou no ano passado, mas que teve boa aceitação por parte do público. Há versões em branco, preto, azul, amarelo, coral e até vermelho, sendo que a versão de 128 GB fica-lhe a 789 euros na loja portuguesa.

Caso seja um early adopter por natureza e tenha algum dinheiro extra para gastar, o iPhone mais barato que a Apple apresentou este ano é o iPhone 11. Tem duas câmaras na vertical, uma delas com lente “ultra grande-angular”, para captar fotografias de maior amplitude. Outra novidade é o modo noturno, para tirar fotografias mais nítidas mesmo em ambientes com quase nenhuma luz.

A nova coqueluche da Apple chega a 20 de setembro, com um preço de entrada de 829 euros. E é uma opção mais do que suficiente para um utilizador comum que queira ter na mão um dos novos lançamentos da marca da maçã.

Avançando na gama de produtos, também os preços começam a tomar outras proporções. A Apple deu pela primeira vez o apelido de “Pro” a um telemóvel, algo que era anteriormente reservado aos iPads e Macs. Estamos a falar dos novos iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

A Apple apresentou-os não como uma simples melhoria dos iPhones XS, mas como todo um novo aparelho feito a pensar nos clientes mais exigentes. O destaque vai para o novo sistema de três câmaras, que a empresa promete ser capaz de fazer inveja a qualquer realizador de cinema. E para além da lente “normal” e da grande-angular, tem uma teleobjetiva, para captura dos chamados close-ups. Quer fotografar uma pequena formiga com um grande detalhe? Um destes aparelhos pode ser a solução.

Se pretende ter o smartphone mais potente da gama da Apple, precisa de, pelo menos, 1.179 euros para encomendar a versão de 5,8 polegadas de ecrã, ou 1.279 euros no caso da versão de 6,5 polegadas. E este último pode ir até aos 1.679 euros para a versão de 512 GB de armazenamento.

Na hora de escolha, tenha em conta que são smartphones com muita capacidade de processamento. Bem mais do que aquela que é usada por aplicações como o Facebook. Mas poderá fazer sentido para dar resposta a tarefas mais exigentes, como alguns jogos ou aplicações de edição de vídeo.