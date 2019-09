Mais de 90% das empresas espera aumentar salários em 2020

Mais de 90% das empresas nacionais espera aumentar salários em cerca de 2% no próximo ano, principalmente para as funções executivas. O setor das Tecnologias de Informação será o que mais vai beneficiar de melhores salários, com um aumento estimado de 3,32%, diz o estudo “Workforce+Pay 2020”, da consultora Korn Ferry, que analisou 400 empresas portuguesas.

No setor tecnológico, o aumento dos salários vai ter mais expressão em funções executivas, com uma previsão de crescimento de 4%, e em funções técnicas, de cerca de 3,42%.

O desempenho individual parece ser o fator mais importante na atribuição de melhores salários, para a quase totalidade das empresas que foram incluídas no estudo (96%). Pelo contrário, a senioridade é o fator que menos influência tem nestes aumentos.

Centros de Serviços Partilhados

Este setor tem verificado um forte dinamismo com a instalação de empresas maioritariamente nos distritos de Braga, Aveiro e Castelo Branco, para além de Lisboa e Porto.

“A conjugação entre formação universitária, conhecimento de idiomas e incentivos à instalação de novas empresas nestas regiões, tem levado a uma corrida pelo melhor talento, verificando-se já a dificuldade em conseguir contratar. Neste sentido, as empresas justificam o valor de um dos maiores aumentos salariais estimados para o próximo ano: 2,63%“, lê-se no estudo.

"A forte aposta das empresas no setor de Tecnologias de Informação tem feito com que este seja um dos mais dinâmicos, atraindo empresas como a Google, Amazon, Mercedes.io. Na procura de atrair o melhor talento mas também na retenção dos melhores colaboradores, e face à escassez, as empresas atribuem condições salariais acima do que seria a prática normal de mercado” Miguel Albuquerque Diretor Comercial da Korn Ferry para a Península Ibérica

Indústria

“Fruto do crescimento económico motivado pelo aumento do volume de exportações, este setor verifica aumentos salariais diferenciados consoante o nível dos colaboradores na organização. Assim, as funções executivas e as funções de gestão intermédia são aquelas que terão o maior valor de aumento salarial estimado (3% e 2,19%, respetivamente)”, explica o estudo sobre o setor industrial português.

Retalho

O setor de retalho é a área onde se verificam os maiores aumentos salariais para as funções operativas, as funções de base da organização (2,25%). Ao contrário dos setores da indústria e dos serviços partilhados, no retalho os aumentos vão sendo menores à medida que nos aproximamos de funções com responsabilidade superior. As funções executivas terão aumentos estimados de 1,33%.

No fim da lista, surgem os setores da energia, para o qual as empresas preveem um aumento de salários de 1,63%, e o setor dos Bens de Grande Consumo, onde os salários deverão o subir 1,5% no próximo ano.