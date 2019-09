Bolsa de Lisboa abre no vermelho em linha com a Europa

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em queda, com o principal índice da praça lisboeta, o PSI-20, a desvalorizar 0,51% pouco depois da abertura, pressionada pela desvalorização de pesos pesados com o BCP, a EDP e a EDP Renováveis. Em sentido contrário, a Galp Energia avança perto de 1% para os 13,69 euros, numa altura em que o preço do petróleo está a recuar 0,55% para os 68,64 dólares.

A praça lisboeta está a seguir a tendência das suas congéneres europeias. Londres, Paris, Frankfurt e Roma começaram o dia com quedas inferiores a 1%.

Em Lisboa, destaque para as quedas do BCP, que desvaloriza mais de 1%, e também para as quedas da EDP, e da EDP Renováveis, outros dois pesos pesados da Bolsa de Lisboa que estão no vermelho.