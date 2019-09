5 coisas que vão marcar o dia

É dia de novo debate político, desta vez na rádio. Os líderes dos seis partidos que têm assento parlamentar discutem os seus programas eleitorais na TSF, Renascença e Antena 1. Isto no dia em que Portugal vai novamente ao mercado, em busca de um financiamento até 1.500 milhões de euros em dívida de curto prazo. A pergunta é: quanto é que os investidores vão “pagar” para emprestar dinheiro a Portugal. Lá fora, todas as atenções vão estar viradas para a Reserva Federal norte-americana. Termina a reunião de dois dias da Fed e vem aí um novo corte de juros. Tal como Trump pediu.

Debate a 6 nas rádios

António Costa, Rui Rio, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa, Assunção Cristas e André Silva. A caminho das legislativas de 6 de outubro, os líderes dos seis partidos que têm assento no Parlamento têm novo debate esta quarta-feira, desta vez, promovido em conjunto pelas rádios TSF, Renascença e Antena 1.

Portugal no mercado à procura de 1.500 milhões

Há um duplo leilão de bilhetes do Tesouro agendado para esta manhã. O IGCP procura um financiamento entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros através de títulos de dívida a seis e 12 meses. Operação deverá registar juros ainda mais negativos depois de o novo programa de estímulos anunciado pelo Banco Central Europeu (BCE).

Fed decide juros dos EUA

Termina a reunião de dois dias do comité de mercado aberto da Fed, que culminará com o anúncio sobre a decisão de política monetária. Os analistas antecipam que o banco central liderado por Jerome Powell corte os juros de 2,25% para 2%, perante as perspetivas de abrandamento económico, a guerra comercial e o recente ataque a refinarias na Arábia Saudita que fez disparar os preços do petróleo. O que dirá Trump?

Como vai a economia?

O INE atualiza a Síntese Económica de Conjuntura, com informações económicas relativas ao mês de agosto. Mercado de trabalho, procura externa, investimento, confiança dos consumidores, preços são alguns dos indicadores que o gabinete de estatísticas vai apresentar esta quarta-feira.

Preços mais longe da meta do BCE?

O BCE tem como missão única garantir a estabilidade dos preços. Na prática, isto quer dizer que o banco central tem em vista uma taxa de inflação próxima, mas abaixo dos 2%. Tem sido bem-sucedido? O Eurostat divulga esta manhã a evolução dos preços no consumidor no mês de agosto. Na estimativa rápida, tinha indicado que a inflação situou-se nos 1%, enquanto a inflação subjacente (indicador usado pelo BCE) ficou nos 1,1%.