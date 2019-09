A Bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em queda, pressionada pela desvalorização dos títulos do grupo Jerónimo Martins, BCP e EDP Renováveis. A impedir maiores quedas estão as ações da EDP e da Galp, dois pesos pesados da praça lisboeta.

O PSI-20 abriu a desvalorizar 0,11%, em linha com o sentimento no resto da Europa. Frankfurt, Paris e Londres abriram com quedas ligeiras, semelhantes à que se verificava em Lisboa.

Em sentido contrário, mas numa dimensão semelhante, esteve o principal índice da Bolsa de Madrid. O IBEX35 abriu a valorizar 0,1%, mesmo depois de o Rei ter recusado dar posse a qualquer partido e ter ditado a realização de eleições antecipadas nos próximos meses, após Pedro Sanchéz ter falhado um acordo com a esquerda para a obtenção de uma maioria parlamentar que suportasse o Governo.

Em Lisboa, os destaques da manhã eram a Galp e a EDP, que valorizavam entre 0,2% e 0,3% depois das garantias da maior produtora de petróleo do mundo, a empresa saudita Aramco, de que os ataques às suas instalações não vão impedir a entrada em bolsa da empresa e que 50% da produção de petróleo perdida nos ataques já foi restabelecida.