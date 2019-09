5 coisas que vão marcar o dia

A legalidade da suspensão do Parlamento britânico será avaliada pelo Supremo Tribunal do Reino Unido, isto no dia em que o Rei de Espanha deve dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas, e em que o Tribunal de Justiça da União Europeia decide sobre recursos às multas aplicadas à Fiat e à Starbucks. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala na 74.ª Assembleia da ONU, em Nova Iorque, enquanto por cá a CGD revela projeto no âmbito do open banking.

Tribunal decide sobre suspensão do Parlamento britânico

O Supremo Tribunal do Reino Unido anuncia a sua decisão sobre a legalidade da suspensão do Parlamento pelo primeiro-ministro semanas antes do Brexit. A decisão será conhecida às 10h30 de Lisboa, e após três dias de audiências realizadas na semana passada em Londres.

Rei de Espanha decide sobre eleições antecipadas

Depois de uma ronda pelos partidos políticos com assento parlamentar, o Rei de Espanha, Felipe VI, decidiu não propor o líder socialista, Pedro Sánchez, como candidato a ser reconduzido como primeiro-ministro e deve dissolver o Parlamento, esta terça-feira, e marcar novas eleições para 10 de novembro próximo.

Presidente da República fala na ONU

Marcelo Rebelo de Sousa está desde domingo em Nova Iorque para participar na semana de alto nível da 74.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU). O Presidente da República fará a sua intervenção pública no debate-geral da assembleia da ONU às 15h15 locais. Levará ainda a cabo encontros bilaterais com o primeiro-ministro de Andorra, Antoni Martí, com o Presidente da República do Quénia, Uhuru Kenyatta.

Tribunal de Justiça da UE decide sobre Fiat e Starbucks

Tribunal de Justiça da União Europeia divulga decisão sobre os primeiros recursos apresentados pela Fiat e pela Starbucks contra multas da Comissão Europeia. Ambas as empresas foram multadas em 30 milhões de euros por, segundo as autoridades europeias, terem beneficiado de regimes fiscais abusivos na Holanda e Luxemburgo.

CGD revela projeto no âmbito do open banking

A Caixa Geral de Depósitos apresenta, nesta terça-feira, a Dabox, uma nova app que e irá funcionar como um gestor de finanças pessoais, permitindo simultaneamente agregar numa única aplicação as contas de diferentes bancos. A apresentação será feita por Maria João Carioca, administradora da comissão executiva do banco.