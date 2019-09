A Mind Source, empresa especializada em projetos de consultoria de tecnologias de informação e processos de negócio, sediada em Lisboa, lançou o programa Career Jump, um novo programa de recrutamento e formação. O projeto é dirigido a profissionais que já tenham experiência e que “queiram alavancar a carreira com um desafio profissional“, refere a empresa.

O Career Jump não é um programa de recrutamento convencional. O objetivo é dotar os participantes das competências necessárias e determinantes para adaptação a um novo contexto tecnológico, através de uma formação técnica e certificada em Oracle SOA e Scrum.

A Mind Source tem 10 vagas para developers séniores, a serem integrados no quadro da empresa, e as candidaturas podem ser feitas até 30 de setembro através do site oficial da empresa. Com este programa, a consultora quer “proporcionar novas oportunidades de carreira, crescimento profissional e enriquecimento de competências e currículo”.

Os principais requisitos incluem licenciatura em informática ou áreas equivalentes, experiência profissional mínima de três anos e conhecimento em web services (SOAP/WSDL/XSD), XPath, XSLT, e em base de dados (Oracle/SQL Server; SQL, PL/SQL). A empresa valorizará também quem tenha conhecimentos em Java, J2EE (Weblogic Server) e em conceitos de arquitetura de middleware e integração.

Além da criação de emprego, a Mind Source quer dotar os participantes das competências necessárias e determinantes para adaptação a um novo contexto tecnológico, através de uma formação certificada e intensiva em Oracle SOA e Scrum. Oracle SOA é a sigla para Arquitetura Orientada a Serviços e define-se como um conjunto de soluções que reunidas possibilitam a implementação de arquitetura orientada a serviços. O Scrum é uma ferramenta de gestão de projetos, que pode ajudar os gestores de qualquer área de negócio e em qualquer tamanho de um projeto, uma vez que é escalável.

“Acreditamos no potencial de cada talento, apoiando o crescimento profissional e formação contínua. A Mind Source definiu como aposta estratégica o investimento na formação orientadas às necessidades prementes identificadas pelos clientes, tendo em vista a otimização das competências e enquadramento tecnológico do mercado, beneficiando do facto de pertencer ao grupo Rumos”, explica Rui Reis, diretor executivo da Mind Source.