CTT afundam 7% e penalizam bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa encerrou no vermelho pela terceira sessão consecutiva, com as ações dos CTT a afundarem quase 7%. A penalizar o índice estiveram ainda os títulos do BCP e os da Galp Energia. A impedir uma descida mais acentuada da bolsa esteve EDP que somou mais de 1%.

O PSI-20, o principal índice português, recuou 0,35% para 4.955,87 pontos, com a maioria das cotadas em queda, com destaque para os CTT. As ações da empresa dos correios afundaram 6,68% para 2,012 euros, recuando pela terceira sessão consecutiva, apresentando a pior sessão desde 21 de fevereiro. “De lembrar que este título tem sido um dos melhores em termos de performance desde o início do mês”, referiram os analistas do BPI no comentário de fecho.

A penalizar a bolsa esteve também o BCP que desvalorizou 1,32% para 0,1874 euros, o valor mais baixo desde 20 de abril de 2017. Os títulos do banco continuam a bater mínimos, numa altura em que toda a banca europeia está a ser castigada: o Stoxx 600 Banks, que reúne os principais bancos da Europa, caiu 0,63%.

Ainda nas quedas, destaque para os títulos da Galp que recuaram 0,55% para 13,675 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo está em queda nos mercados internacionais. O barril de Brent desvaloriza 1,76% e o WTI perde 1,59%.

Também no vermelho encerrou a EDP Renováveis, ao perder 0,1% para 9,87 euros, e a Jerónimo Martins ao recuar 0,03% para 15,775 euros.

A impedir uma queda mais acentuada do PSI-20 estiveram os títulos da EDP que somaram 1,05% para 3,547 euros, e ainda os da Sonae que somaram 0,3% para 0,8405 euros.