5 coisas que vão marcar o dia

Naquele que é o segundo dia de campanha para as eleições legislativas, são publicados dados sobre o setor imobiliário, com o INE a adiantar números sobre a venda de casas a investidores internacionais. No mesmo dia, o Parlamento britânico retoma os trabalhos, enquanto a Conferência das Nações Unidas publica o Relatório sobre o Comércio e Desenvolvimento de 2019, analisando as tendências económicas e as grandes questões de política internacional. Ao final da tarde, a Startup Lisboa vai entregar o Prémio João Vasconcelos.

Banco de Portugal publica relatório de supervisão comportamental

O Banco de Portugal (BdP) publica esta quarta-feira o Relatório de Supervisão Comportamental referente à primeira metade do ano. Neste documento, a instituição liderada por Carlos Costa faz um balanço das queixas que recebeu dos clientes bancários, sendo possível saber a evolução das queixas, quais as matérias mais reclamadas e as instituições financeiras que foram alvo do maior número de reclamações.

Quantas casas compraram os estrangeiros em Portugal?

Qual foi a nacionalidade que mais casas comprou em Portugal no ano passado? É a esta pergunta que o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai dar resposta esta quarta-feira, revelando o número de aquisições feitas por investidores não residentes no país em 2018. Recorde-se que, em 2017, 7,7% dos imóveis transacionados foram vendidos a estrangeiros, correspondendo a 11,5% do valor total transacionado.

Parlamento britânico retoma os trabalhos

O Parlamento britânico retoma esta quarta-feira, às 11h30, os trabalhos, mas sem realizar o debate semanal com o primeiro-ministro. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Câmara dos Comuns, John Bercow, que referiu ainda que a decisão do Supremo Tribunal de Londres — que declarou “ilegal, nula e sem efeito” a suspensão — “não teve margem para dúvidas”. Boris Johnson não estará presente, mas os deputados poderão fazer “perguntas urgentes, debates e declarações de emergência”.

ONU publica relatório sobre comércio e desenvolvimento

A Conferência das Nações Unidas publica esta quarta-feira o Relatório sobre o Comércio e Desenvolvimento de 2019, um documento anual e que analisa as tendências económicas e as grandes questões de política internacional. No relatório do ano passado, sublinhou-se o facto de a economia mundial estar novamente sob stress, tendo em conta a escalada das tarifas e a volatilidade dos fluxos financeiros. Destacou-se ainda o crescente nível de endividamento que, em 2018, era três vezes superior ao PIB mundial, o que a instituição entendia como sendo um fracasso das políticas de combate à desigualdade.

Startup Lisboa atribui Prémio João Vasconcelos

A Startup Lisboa vai atribuir, pela primeira vez, esta quarta-feira o Prémio João Vasconcelos. A ideia é premiar com dez mil euros os fundadores que mais se destaquem no mundo do empreendedorismo, mas que fizeram parte da primeira geração da Startup Lisboa. A entrega deste prémio, que acontece às 18h no Village Underground, coincide com o dia do aniversário de João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria, que faleceu em março deste ano.