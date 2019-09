Estas são as sete regiões do país onde se vive mais tempo

Enquanto na Madeira, nos Açores e no Baixo Alentejo, a esperança média de vida nem sequer atinge os 79 anos, no norte do país os portugueses vivem, em média, mais do que 81 anos (81,18 anos). De acordo com os dados divulgados, esta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 2016 e 2018, a expectativa de vida média em Portugal subiu 0,02 pontos percentuais (p.p) — ou seja, menos de um mês — para 80,80 anos.

“A esperança média de vida à nascença em Portugal foi estimada em 80,80 anos para o total da população, sendo de 77,78 anos para os homens e de 83,43 anos para as mulheres, no triénio 2016-2018″, explica o INE, na nota estatística divulgada esta manhã.

Ainda que a esperança média de vida continue a ser superior para as mulheres, os homens têm vindo a ganhar terreno, sendo agora a diferença de 5,65 anos, valor que compara com o fosso de 6,02 anos registado entre 2008 e 2010.

O INE salienta, por outro lado, que foi no Norte que se verificaram os valores mais elevados de expectativa de vida (81,18 anos), seguindo-se o Centro (81,11 anos) e a área metropolitana de Lisboa (80,94 anos). Em sentido inverso, é nos Açores (77,85 anos), na Madeira (78,3 anos) e no Algarve (79,93 anos) que se vive menos tempo. De notar que o Algarve foi mesmo a única região do país onde a esperança média de vida registada entre 2016 e 2018 recuou face à expectativa que tinha sido registada entre 2015 e 2017.

Em maior detalhe geográfico, apenas em sete regiões do país registaram-se valores de esperança de vida à nascença acima de 81 anos:

Cávado;

Leiria;

Coimbra;

Viseu Dão-Lafões;

Ave;

Área metropolitana do Porto;

Aveiro.

Em contraste, as menores esperanças média de vida verificaram-se nos Açores, na Madeira e no Baixo Alentejo, onde a expectativa ficou abaixo dos 79 anos.

“Nos últimos oito anos, todas as regiões NUTS III registaram ganhos de longevidade à nascença, verificando-se o maior acréscimo na região de Leiria (2,34 anos) e o menor na região Terras de Trás-os-Montes (0,68 anos)“, acrescenta o INE. “As estimativas relativas à esperança de vida à nascença mostram que em nove das 25 regiões NUTS III foi superado o valor nacional (80,80 anos) no triénio 2016-2018”, remata.