5 coisas que vão marcar o dia

O INE divulga dados que vão permitir saber se a taxa de desemprego desceu em julho, o que seria a primeira descida desde março, e também se os preços das casas que os bancos estão a financiar através de crédito à habitação estão a aumentar. A comissão do Parlamento Europeu faz o seu juízo final sobre que comissários indigitados vão poder passar à próxima fase do processo de confirmação e quais não serão aceites e na Áustria termina a campanha eleitoral para as eleições no próximo domingo, que devem dar à extrema-direita um quinto dos votos.

Desemprego vai voltar a diminuir?

O Instituto Nacional de Estatística divulga esta sexta-feira os dados definitivos relativos à taxa de desemprego em julho. Na estimativa provisória divulgada há um mês apontava para a primeira diminuição desde março, mas os números ainda podem ser revistos. O INE vai ainda divulgar uma estimativa para a taxa de desemprego no mês de agosto, que permite ter uma indicação da evolução do mercado de trabalho no curto prazo.

Os preços das casas voltaram a aumentar?

O INE vai também publicar os dados relativos ao preço que os bancos estão a avaliar as casas nos créditos à habitação que estão a contratualizar com quem quer comprar casa. Os dados permitem perceber quais as zonas do país onde os preços estão a aumentar mais e, mas também o custo das casas por metro quadrado, de acordo com a avaliação dos bancos.

Quantos comissários não vão chegar a sê-lo?

Na semana passada, a comissão de Assuntos jurídicos do Parlamento Europeu colocou reservas relativamente às declarações de interesses e de nove comissários – entre eles, Elisa Ferreira. Os eurodeputados pediram esclarecimentos e medidas aos comissários indigitados, que tinham até quarta-feira para responder. Esta sexta-feira, a comissão do Parlamento Europeu irá informar a liderança de quais são os candidatos que podem passar às audições, e quais poderão ter de ser substituídos pelos países. Elisa Ferreira já recebeu luz verde. Os comissários nomeados pela Roménia e Hungria já foram chumbados.

Último dia de campanha na Áustria

Os austríacos vão ser chamados novamente às urnas para escolher o seu Governo, depois de a coligação ter caído na sequência de um escândalo de corrupção que afetou o líder do Partido da Liberdade, o partido de extrema-direita que suportava a coligação com o centro-direita. Apesar do escândalo, as sondagens apontam para que um em cada cinco eleitores votem no partido que representa a extrema-direita austríaca.

Confiança dos consumidores no Reino Unido

Com a data do Brexit a aproximar-se — e sem Boris Johnson conseguir um acordo –, o instituto de estatística britânico divulga esta sexta-feira o indicador de confiança dos consumidores. A economia britânica entrou em contração no segundo trimestre do ano e os dados podem ajudar a perceber se entrará mesmo em recessão no período entre julho e setembro.