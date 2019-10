CaixaBank Payments&Consumer inicia operações em Portugal

O CaixaBank Payments & Consumer anunciou esta terça-feira que iniciou a sua operação em Portugal após a fusão numa única sociedade das atividades de meios de pagamento e de financiamento ao consumo.

Em comunicado, a filial do grupo CaixaBank, acionista único do BPI, diz que a operação juntará mais de 6.000 milhões de euros de crédito em carteira, 16 milhões de clientes e uma equipa de 650 pessoas a nível ibérico.

O segmento de meios de pagamento do CaixaBank Payments & Consumer em Portugal inclui o negócio de emissão de cartões de crédito e de débito adquirido ao BPI em 2018, bem como a carteira resultante de acordos com grandes distribuidores comerciais.

Outro eixo da operação é o negócio de Terminais de Pagamento Automático (TPA) adquirido também ao BPI, refere.

A instituição presidida por Juan Alcaraz pretende ainda “desenvolver soluções tecnológicas e de financiamento ao consumo para o setor automóvel e do retalho”, estando igualmente a desenvolver uma solução integral de leasing, empréstimos ou renting de equipamentos (industriais, agrícolas, informáticos, etc.) dirigida ao mercado empresarial.

“Portugal é muito importante para o grupo e foi uma escolha natural para iniciar a internacionalização do CaixaBank Payments & Consumer. O arranque da operação tira partido das sinergias com o BPI, potenciando todo o know-how e competência das equipas conjuntas para concretizar com sucesso um projeto ambicioso, com elevado potencial de crescimento e vocação internacional,” refere o presidente executivo Juan Gandarias da instituição, citado na nota.