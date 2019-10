CMS vai lançar uma obra em homenagem a Rui Pena

A obra “Estudos de Homenagem a Rui Pena”, que reúne testemunhos e artigos jurídicos da autoria de amigos, colegas e personalidades próximas do advogado Rui Pena, vai ser lançada no próximo dia 23 de outubro, pelas 18 horas, no salão nobre da Ordem dos Advogados.

A obra é composta por mais de 40 artigos jurídicos assinados por académicos e colegas advogados que se juntaram a esta iniciativa como forma de homenagear o percurso profissional do advogado. A coordenação dos “Estudos de Homenagem a Rui Pena” foi assumida por Nuno Pena e Pedro Melo, com o apoio de Rui Machete, José Matos Correia e Agostinho Pereira de Miranda.

O lançamento da obra contará com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do secretário-geral das Nações Unidas, de António Guterres, e dos empresários João Pereira Coutinho e Manuel Gallo.

“O meu pai sempre se alegrou com a partilha do seu tempo, sabedoria e conhecimento e, em bom rigor, cada um dos estudos que compõem esta obra constituiu um exercício de algum modo semelhante, de esforço e partilha”, refere Nuno Pena, filho do homenageado. “Considero, por isso, que esta é, porventura, a mais adequada das homenagens que podíamos fazer-lhe e aquela que o deixará certamente mais reconhecido“, nota.

A obra insere-se num conjunto de iniciativas de homenagem que a sociedade de advogados CMS Rui Pena & Arnaut tem desenvolvido, após a morte do seu fundador, em janeiro de 2018. Recentemente foi lançada a 2.ª edição do Prémio Rui Pena – Direito da Energia, que visa distinguir os melhores trabalhos académicos nesta área de investigação jurídica.