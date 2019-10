Eleger deputados para a Assembleia da República dá direito a uma subvenção de campanha. Mas há quem esteja disposto a recusar essa compensação. O partido Iniciativa Liberal diz que, caso possa eleger um deputado, vai abdicar dessa subvenção política, considerada “um privilégio injustificado”. Para Carlos Guimarães Pinto, “é uma imoralidade” que o Estado tenha posto de parte mais de oito milhões de euros para oferecer aos partidos em subvenções de campanha.

“O Partido Iniciativa Liberal, que se apresenta às eleições legislativas pela primeira vez, e de acordo com algumas sondagens, poderá eleger um deputado e assim ter direito a mais de 200 mil euros de subvenção de campanha, anunciou que, caso eleja, irá rejeitar receber qualquer subvenção pública de campanha“, anunciou o partido esta quarta-feira, em comunicado.

A lei diz que os partidos representados no Parlamento podem receber até 8,7 milhões de euros em subvenções de campanha, o que, para o Iniciativa Liberal, é um valor demasiado elevado e necessário para outras coisas.

“É uma imoralidade que o Estado tenha reservado mais de oito milhões de euros para pagar campanhas dos partidos políticos numa altura em que falta material básico nos hospitais e temos a maior carga fiscal de sempre. O roubo ao contribuinte é tão descarado que só há um caminho possível: não aceitar receber um euro de subvenção de campanha e lutar por mudar a lei“, diz Carlos Guimarães Pinto, líder do partido.

Por isso, continuou, caso venham a eleger um deputado, e possam beneficiar de uma parte desses oito milhões, vão “rejeitar esse privilégio injustificado”. “Enquanto for presidente do partido Iniciativa Liberal não aceitaremos um euro de subvenção de campanha”, sublinhou Carlos Guimarães Pinto.

Recorde-se que, no programa eleitoral do Iniciativa Liberal, o partido propõe “uma redução substancial das verbas destinadas à subvenção pública de campanha” e pede ainda uma “alteração no tipo de despesas que essa subvenção pode pagar”.