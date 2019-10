Revista de imprensa internacional

As projeções económicas de vários países da Zona Euro estão em destaque nas notícias, à medida que se aproxima a data em que têm de enviar os Orçamentos do Estado para a Comissão Europeia. Do outro lado do Atlântico, continua o processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No campo empresarial são os despedimentos no HSBC e a venda da Oi que merecem destaque.

Financial Times

HSBC vai despedir dez mil trabalhadores para cortar custos

O HSBC planeia despedir até dez mil funcionários, mais de 4% da força de trabalho, no âmbito de um plano de corte de custos que o seu presidente interino Noel Quinn pretende implementar. O plano representa a mais ambiciosa tentativa do banco britânico em anos de cortar custos, disse o jornal, citando duas pessoas próximas do processo. Os despedimentos irão concentrar-se principalmente em postos de trabalho com remunerações mais altas. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Cínco Días

Espanha prepara revisão em baixa do PIB

A ministra da Economia e Empresas de Espanha, Nadia Calviño, abriu a porta a um corte nas projeções de crescimento económica. A revisão em baixa do produto interno bruto (PIB) “é uma possibilidade”, segundo a ministra, que deverá enviar o cenário macroeconómico para Bruxelas antes da data limite de 15 de outubro. Apesar de admitir a revisão, Calviño, disse “nada faz antecipar uma crise” e muito menos da intensidade da última. Leia a notícia completa no Cínco Días (acesso livre e conteúdo em espanhol).

Expansión

Telefónica negoceia pacto com Slim e TIM para comprar Oi

A Telefónica está a negociar com os principais rivais no mercado brasileiro, a América Movil, do bilionário Carlos Slim, e os italianos da TIM, para se juntarem na compra de ativos da Oi, a quarta operadora do país e onde a portuguesa Pharol detém cerca de 5%, adianta a imprensa espanhola esta segunda-feira. A ideia passa por comprar a Oi em conjunto e depois repartir os ativos entre as três empresas. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre e conteúdo em espanhol).

Reuters

Diplomatas norte-americanos vão testemunhar sobre Trump no caso da Ucrânia

Uma série de diplomatas norte-americanas vão, ainda esta semana, a Washington para serem questionados à porta fechada, numa altura em que o Partido Democrata continua a construir o impeachment do presidente Donald Trump e a Casa Branca procura formas de atrasar o processo. Os testemunhos serão sobre as alegações de que Trump terá pressionado o homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski, em julho passado, para investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato do presidente Barack Obama e atual candidato democrata à Casa Branca. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre e conteúdo em inglês).

Bloomberg

Grécia antecipa excedente primário em 2020

O Governo da Grécia reviu as projeções para o crescimento económico do país e antecipa uma expansão de 2,8% em 2020. A projeção deverá permitir ao país cumprir a meta de excedente primário acordado com os credores internacionais enquanto mantém medidas de alívio fiscal. Até agora, a expectativa era que as medidas com as quais o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis se comprometeu criassem um défice primário de 900 milhões de euros. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado e conteúdo em inglês).