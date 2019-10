Papeleiras recuperam 1%. BCP dá gás à bolsa de Lisboa

As atenções dos investidores continuam centradas na Navigator e Altri, duas cotadas com perfil exportador e por isso mais sensíveis a notícias que podem influenciar o andamento da economia mundial, como a guerra comercial ou o Brexit. Depois das quedas acentuadas nas últimas sessões, as duas papeleiras estão hoje a recuperar fôlego e em valorização.

Enquanto a Navigator avança 0,92% para 3,286 euros, as ações da Altri somam 1,86% para 5,465 euros. São 16 as cotadas que estão em alta no arranque da sessão, colocando o PSI-20, o principal índice português, em alta de 0,57% para 5.003,4 pontos.

No chamado grupo dos pesos pesados também há subidas acentuadas a registar. São os casos do banco BCP, que tem as ações a ganharem 1,46% para 0,1952 euros, da petrolífera Galp, que sobe 0,74%, e da retalhista Jerónimo Martins, cujos títulos valorizam 1,00% para 15,13 euros.

Papéis da Navigator valorizam 1%

Lisboa segue a tendência positiva de outras praças importantes na Europa. O Stoxx 600, índice de referência europeu, está a avançar 0,5% na abertura. O dia também começou com ganhos nas bolsas de Paris (+0,80%) e Frankfurt e Madrid (avançam ambas em torno de 0,70%). Há um tema que vai marcar o dia: a cimeira entre o Reino Unido e os países da União Europeia que, segundo os analistas do BPI, “poderá determinar o desfecho para o longo e atribulado processo do Brexit”.

“O impacto de uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia será significativo nas ações inglesas e na Libra, mas limitado nas ações europeias. Este possível impacto contido é explicado pelo facto de os gestores europeus não terem ajustado as suas carteiras com vista a protegerem-se de um eventual Brexit sem acordo”, referem os analistas.

Acrescentam ainda que, “desta forma, a evolução das conversações sino-americanas e a earnings season americana deverão captar a atenção dos investidores do Velho Continente”.

(Notícia atualizada às 8h26)