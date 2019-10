Hoje nas notícias: défice, enfermeiros e igualdade

O governador do Banco de Portugal alerta para que o país deve manter a credibilidade na redução da dívida. Os enfermeiros poderão ter de devolver cerca de dois mil euros em salários, mas irão recorrer aos tribunais. Portugal foi dos países da União Europeia que mais progrediu na igualdade de género, apesar de continuar abaixo da média comunitária. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Em crise, “Portugal tem margem” para ter défice, “mas tem de ser credível” na redução da dívida

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, diz que o país tem margem para expandir a política orçamental e registar défices para combater uma crise económica, mas considera que o país deve manter a credibilidade na trajetória descendente da dívida. “Tem margem para o fazer, mas tem de ser credível quanto à trajetória futura da dívida em termos de rácio do PIB”, afirmou Carlos Costa em entrevista ao Negócios.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Estado obriga enfermeiros a devolver dois mil euros em salários

Cerca de 200 enfermeiros estão a ser chamados pelas administrações dos hospitais, por ordem do Ministério da Saúde, a devolver os aumentos salariais que resultaram do descongelamento das progressões das carreiras na Função Pública, iniciado em 2018. Está a ser pedido a estes profissionais a devolução de 1.950 num ano e meio.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Portugal mais perto da Europa na igualdade entre homens e mulheres

O progresso de Portugal na igualdade de género destaca-se entre os Estados-membros da União Europeia. Em 12 anos, o país subiu sete lugares no Índex de Igualdade de Género, para ficar na posição 16.ª no ranking deste ano. Entre 2015 e 2017, nenhum país convergiu tanto, mas mesmo assim Portugal ainda continua abaixo da média comunitária. Enquanto a UE marca 67,4 pontos, em 100, Portugal conta 59,9 pontos.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Maló tem direito ao dinheiro das patentes

Paulo Maló, que foi afastado da rede de clínicas de medicina dentária que fundou, terá direito ao dinheiro das patentes. O médico e empresário reclamou um crédito de 2,6 milhões, que não lhe foi reconhecido no âmbito do Processo Especial de Revitalização. No entanto, o dentista tem ainda direito a receber dos tratamentos que desenvolveu e patenteou ao nível da implantação dentária. O pagamento destes direitos está a ser negociado pelo fundo de investimento que acabou por ficar com o negócio da Malo Clinic — o fundo Atena Equity Partners.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

MP acusa Ivo Rosa de falta de bom senso no caso Tancos

O Ministério Público apontou o dedo a Ivo Rosa por não ter tido bom senso na investigação no caso Tancos. O juiz terá atrasado a investigação da Polícia Judiciária (PJ) à Judiciária Militar, ao não autorizar a quebra do sigilo telefónico. Um ano depois, Ivo Rosa decidiu que o seu tribunal não era competente.

Leia a notícia completa no Jornal i (acesso pago).