Sonae recebe prémio de excelência de liderança no feminino

Isabel Barros, presidente do grupo consultivo de sustentabilidade do grupo Sonae, ganhou o prémio na categoria “Excelência”, na terceira edição dos Leading Women Awards World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 2019. O júri destacou “o compromisso real e tangível” de Isabel Barros em unir a liderança com a educação, como é exemplo o Centro Qualifica Sonae MC, bem como a criação de objetivos voluntários para aumentar o número de mulheres em posições de liderança.

Isabel Barros foi a única portuguesa entre as dez mulheres eleitas para as várias categorias dos prémios Leading Women Awards.

“Este prémio deixa-me muito orgulhosa, já que reconhece e reflete os esforços da Sonae para o desenvolvimento de uma empresa e de uma sociedade mais sustentável e inclusiva. As pessoas são centrais à nossa estratégia de longo prazo, sendo a promoção da igualdade de oportunidades uma prioridade na agenda dos nossos líderes”, reagiu Isabel Barros à distinção do WBCSD.

A edição de 2019 contou com um comité selecionado entre representantes das empresas associadas do WBCSD, que foi responsável pela eleição das dez líderes premiadas em três categorias: “NextGen”, que reconhece as lideranças da próxima geração, “Excellence”, para contributos extraordinários em prol da sustentabilidade e “Breakthrough”, dedicado a projetos com foco na igualdade de género.

“No futuro, apoiar os nossos colaboradores a permanecerem profissionalmente relevantes, suportando-os no desenho e projeção das suas carreiras, são condições necessárias para que o desenvolvimento seja verdadeiramente sustentável e inclusivo. Temos muitos desafios pela frente para o conseguir, mas estou convicta de que a educação será um dos pilares fundamentais para o sucesso e é esta visão que me inspira todos os dias”, acrescenta Isabel Barros.

O WBCSD lançou pela primeira vez os Leading Women Awards em 2017, com o objetivo de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente os “SDG 5”, que visam promover a igualdade de género e empoderar todas as mulheres até 2030.