5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o IGCP realiza um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, o último do ano, o PSD reúne os órgãos de decisão para discutir os resultados das eleições. A propósito, esta quarta-feira poderá ficar marcada pela divulgação dos resultados finais das legislativas e o Banco de Portugal publica as estatísticas das empresas da central de balanços. E haverá acordo do Brexit à vista?

Tesouro quer captar até 1.250 milhões em duplo leilão

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza, esta quarta-feira, dois leilões das linhas de bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades a 17 de janeiro de 2020 e 18 de setembro de 2020, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros. Esta será a última emissão de dívida de curto prazo deste ano e acontece na mesma semana em que Portugal vai fazer mais um reembolso antecipado dos empréstimos da troika. A última vez que o país emitiu BT a três e 11 meses foi a 21 de agosto tendo, na altura, conseguido os juros negativos mais baixo de sempre para colocar 1.000 milhões de euros.

Rui Rio convoca comissão política

O presidente do PSD convocou a Comissão Política Nacional do partido e a Comissão Permanente para esta quarta-feira. Neste encontro, Rui Rio deverá aproveitar para fazer uma análise dos resultados eleitorais e anunciar se se irá recandidatar ou não à liderança dos laranjas contra, pelo menos, um adversário já confirmado: Luís Montenegro. Isto numa altura em que têm crescido as críticas a Rio face ao resultado eleitoral conseguido nestas legislativas (o mais baixo desde há 30 anos). Os sociais-democratas conseguiram apenas 27,9% dos votos (77 mandatos), estando ainda por apurar dois círculos eleitorais.

Resultado final das legislativas à vista?

Uma semana e meia depois da ida às urnas, os resultados finais destas eleições legislativas ainda estão por conhecer, faltando apurar dois círculos eleitorais, o que pode acontecer esta quarta-feira. Em causa estão os círculos da emigração, que dão direito a quatro mandatos. Com 99,13% dos votos apurados, o PS ficou com 106 mandatos (36,65% dos votos), o PSD com 77 mandatos (27,9% dos votos), o BE com 19 mandatos (9,67% dos votos), a CDU com 12 mandatos (6,46% dos votos), o CDS-PP com cinco mandatos (4,25% dos votos), o PAN com quatro mandatos (3,28% dos votos) e o Chega, o Iniciativa Liberal e o Livre com um mandato (com 1,3%, 1,29% e 1,09% dos votos, respetivamente).

Como estão a evoluir empresas?

O Banco de Portugal publica, esta quarta-feira, as estatísticas das empresas da central de balanços. Em causa estão empresas não financeiras e dados relativos ao segundo trimestre do ano. Nos primeiros três meses de 2019, a rendibilidade bruta do ativo das empresas não financeiras foi de 7,8%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior, sublinhou o BdP. Tanto no privado como no público, as empresas viram a sua rentabilidade diminuir na generalidade dos setores. E por dimensão, a rendibilidade das PME reduziu 0,1 p.p., para 7,1%, e a das grandes empresas decresceu 0,2 p.p., para 9,9%.

Acordo do Brexit à vista?

À medida que o prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia se aproxima, as negociações para chegar a um acordo têm-se intensificado. Este é o último dia para firmar um acordo antes da reunião do Conselho Europeu, onde os líderes europeus poderão discutir e aprovar o texto final. De acordo com a lei recentemente aprovada pelos deputados britânicos, se não houver acordo até sábado, o primeiro-ministro britânico terá de pedir um adiamento do Brexit por três meses