Hoje nas notícias: CP, Opway e fraude

Ao longo de três anos, foram já 17 as vezes em que o Estado realizou aumentos de capital na CP. A Opway foi novamente salva da insolvência pelos credores, sendo que terá agora de apresentar um plano de recuperação. Num esquema fraudulento de legalização de centenas de imigrantes, funcionários públicos recebiam 200 euros por cada pessoa legalizada. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Estado injetou 1.800 milhões em 17 aumentos de capital na CP nos últimos três anos

O Estado já injetou 1.800 milhões de euros na CP através de 17 aumentos de capital realizados ao longo dos últimos três anos. Nem todos os reforços de capital foram em dinheiro e uma boa parte destas operações serviu para que a transportadora ferroviária pudesse pagar dívidas a empresas privadas e ao próprio Estado.

Credores voltam a salvar Opway da insolvência

Pela segunda vez este ano, a Opway Engenharia escapou à insolvência. A assembleia de credores aprovou, no início do mês, a continuidade da empresa e a apresentação de um plano de recuperação da construtora. Assim, a gestão a Opway, que estava nas mãos de um administrador de insolvência, volta a estar entregue à equipa liderada por Luís Duarte, que tem até 4 de dezembro para apresentar o plano de recuperação.

Funcionários do Estado recebiam 200 euros por cada imigrante legalizado

Cerca de vinte pessoas foram detidas numa megaoperação da Polícia Judiciaria, entre as quais se encontravam funcionários da Autoridade Tributária, da Segurança Social e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Os funcionários públicos estariam envolvidos numa associação criminosa e recebiam 200 euros por cada imigrante legalizado. Uma das funcionárias do Fisco envolvida no esquema fez 15 mil números de contribuinte fraudulentos em três anos, de acordo com o Público.

Hermínio Loureiro arguido na Operação Éter

Dezenas de atuais e antigos autarcas foram constituídos arguidos no âmbito da chamada Operação Éter, sendo um deles o ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Hermínio Loureiro. Os autarcas estão indiciados por terem colaborado com o presidente do Turismo do Norte no favorecimento das empresas de José Agostinho, em violação das regras da contratação pública. Os atuais presidentes da câmara de Caminha e de Boticas também são arguidos.

Cinco empresas já pediram informação sobre compra da TVI na Concorrência

Depois de a Cofina concretizar o pedido de registo de OPA da Cofina à Media Capital, cinco interessados no processo já se manifestaram. “Cinco empresas já pediram acesso ao processo (de compra da TVI pela Cofina), entre as quais a Impresa, mas ainda não se constituíram como terceiros interessados”, disse fonte da Autoridade da Concorrência ao Dinheiro Vivo. As outras empresas serão o Global Media Group, a Altice Portugal, a NOS e a Vodafone Os interessados têm até 18 de outubro para se pronunciar.

