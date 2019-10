Revista de imprensa internacional

Uma lei, que ainda tem de passar pelo Senado, nos Estados Unidos que prevê a verificação da autonomia de Hong Kong não está a agradar à China, que promete retaliação caso o texto seja aprovado. As negociações para um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, continuam, à medida que os prazos começam a apertar. Na Venezuela, a inflação deverá cifrar-se nos 200.000% este ano. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Bloomberg

China ameaça retaliar se EUA aprovarem projeto de lei de Hong Kong

A China ameaçou retaliar com medidas fortes caso seja aprovada nos Estados Unidos a legislação que prevê uma verificação da autonomia de Hong Kong face à China. A lei poria fim ao estatuto comercial especial de Hong Kong com os EUA, a menos que o Departamento de Estado ateste anualmente que as autoridades da cidade respeitam os direitos humanos e o Estado de direito. O texto foi aprovado na Câmara, faltando agora a luz verde do Senado.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso pago, conteúdo em inglês).

Financial Times

Reino Unido e Bruxelas estarão próximos de finalizar acordo para Brexit

Depois de negociações que se estenderam até à noite, o Reino Unido e a União Europeia retomam conversações nesta quarta-feira, num esforço para alcançar um acordo. O objetivo é chegar a consenso antes da reunião de dois dias do Conselho Europeu, que se inicia nesta quinta-feira. Ao mesmo tempo, Boris Johnson redobra os esforços para garantir o apoio dos restantes partidos, já que o acordo tem de ser aprovado no Parlamento britânico.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

El País

Venezuela vai fechar o ano com uma inflação de 200.000%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em baixa a previsão de 2019 para a taxa de inflação na Venezuela, para 200.000%. Esta revisão acontece depois de o banco central do país ter aumentado as reservas para os bancos locais. Já a estimativa para 2020 é de um aumento de preços na ordem dos 500.000%. Já a economia venezuelana vai contrair 35% em 2019 e 10% no ano seguinte, de acordo com as previsões do FMI. A taxa de desemprego será de 47,2% em 2019 e alcançará os 50,5% em 2020.

Leia a notícia aqui no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Wall Street Journal

Distribuidores de medicamentos em negociações para resolver processos por opioides por 18 mil milhões de dólares

Três grandes distribuidores de medicamentos norte-americanos estão em negociações para pagar 18 mil milhões de dólares para resolver litígios abrangentes, tanto de Governos estatais como locais, que os culpam por alimentar a crise dos opioides, de acordo com fontes próximas do assunto. A McKesson, a AmerisourceBergen e a Cardinal Health pagarão no total 18 mil milhões em 18 anos, se avançar o acordo atualmente em cima da mesa.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

The Guardian

Mossack Fonseca processa Netflix por filme sobre offshore

Os parceiros do escritório de advocacia offshore Mossack Fonseca, cujos arquivos confidenciais foram expostos nos Panama Papers, lançaram uma ação contra a Netflix por difamação. Em causa está um filme sobre o escândalo, que deve ser divulgado na sexta-feira. No processo, Jurgen Mossack e Ramon Fonseca dizem que são retratados como “advogados cruéis e descuidados envolvidos em lavagem de dinheiro e conduta criminal”, e pediram ao tribunal norte-americano para travar o lançamento de The Laundromat.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).