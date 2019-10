Governo deverá tomar posse na quarta-feira, diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que a tomada de posse do novo Governo deverá acontecer na próxima quarta-feira, ao fim da manhã. O Presidente da República acrescentou ainda que seria “desejável” dar posse logo a todo o Governo, tanto ministros como secretários de Estado.

Com os votos dos emigrantes contabilizados, “temos a composição definitiva da Assembleia da República, temos todas as condições para o arranque da nova legislatura, com a nomeação e posse do Governo já na próxima semana”, indicou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações transmitidas pelas televisões.

O Presidente calendarizou já os eventos na agenda desta semana, apontando que agora “decorre o período de eventual apresentação de recursos, logo a seguir será convocada a primeira reunião da Assembleia da República, que se ocorrer como se espera na terça, na quarta-feira ao fim da manhã teremos a posse desejavelmente de todo o Governo, todos os ministros e secretários de Estado”.

Os resultados dos votos do estrangeiro deram mais dois mandatos ao PS, que ficou assim com 108 deputados, e dois ao PSD, cuja bancada terá assim 79 deputados.