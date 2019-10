5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira é dia de greve geral na Catalunha a favor da independência desta região. O dia fica ainda marcado pelo arranque da aplicação das tarifas norte-americanas sobre os produtos da UE, pela continuação da reunião do Conselho Europeu e pelo início do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico no Porto. Como está o aquecimento global? O INE responde.

Com acordo do Brexit aprovado, Conselho Europeu reúne

O Conselho Europeu cumpre, esta sexta-feira, o segundo dia de reunião. Na quinta-feira, os líderes europeus deram luz verde ao novo acordo técnico fechado entre Londres e Bruxelas para o divórcio do Reino Unido e da União Europeia. O documento em questão ainda terá de conseguir a aprovação do Parlamento britânico, o que se adivinha, novamente, um processo complexo. Na agenda deste dois dias de reunião, está também o orçamento comunitário, com António Costa a esperar que o Conselho Europeu “rejeite o essencial da proposta finlandesa”, por baixar de forma “absolutamente inaceitável” as contribuições dos Estados-membros.

EUA começam a cobrar 25% sobre produtos da UE

Donald Trump começa esta sexta-feira a aplicar uma taxa de 25% sobre os produtos importados da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal. Na lista dos produtos “afetados” incluem-se laranjas, carne de porco, queijos e mariscos portugueses. Se a UE cumprir o que prometeu, vai retaliar contra os Estados Unidos.

Greve geral na Catalunha

Os catalães continuam, esta sexta-feira, os protestos a favor da independência da Catalunha com uma manifestação e uma greve geral. Os protestantes estão a lutar não só a favor da autodeterminação desta região, mas também em reação à sentença dos principais dirigentes independentistas conhecida esta segunda-feira. O Supremo Tribunal de Espanha condenou a penas entre os 9 e os 13 anos de prisão 12 dirigentes do processo independentista da Catalunha de 2017.

Como está o aquecimento global? INE responde

O INE publica esta sexta-feira as contas das emissões atmosféricas em 2017, um indicador que reflete a evolução do aquecimento global e as implicações ambientais para o país. Em 2016, o potencial de Aquecimento Global tinha diminuído 2,9%, apesar do crescimento da atividade económica. No ano anterior, Portugal tinha apresentado o sexto mais baixo Potencial de Aquecimento Global per capita da União Europeia.

Arranca Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico no Porto

O Centro de Congressos da Alfândega do Porto vai encher-se de carros híbridos e elétricos até domingo, nesta que é a terceira edição de um evento que vai trazer todas as unidades do setor. Numa área de 36.000 m2, o objetivo é “desmistificar estes veículos que já são tão presentes e reais, mas ainda desconhecidos por muitos”. Durante estes três dias estão previstas várias atividades paralelas que permitirão um contacto com a realidade do automóvel híbrido, elétrico e plug-in.