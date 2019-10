Prison Insights debate promoção de reinserção social

O Prison Insights está de volta e a 2.ª edição realiza-se já no próximo dia 30 de outubro. O evento, fruto de uma parceria entre a Associação APAC Portugal e o Instituto Miguel Galvão Teles (IMGT) e do qual o ECO é parceiro, vai reunir oradores nacionais e internacionais.

O Prison Insights pretende ser um momento de networking, para a partilha de conhecimento e soluções sobre a temática da empregabilidade no meio prisional como ferramenta central da reinserção social.

Os dados avançados pela plataforma One Value revelaram que cada recluso custa anualmente 15.330 euros ao Estado português, tendo somente em conta custos diretos. Já segundo a DGRSP (dados de dezembro de 2017), apenas 11,7% da população reclusa trabalha para entidades externas, “as únicas que, em princípio, terão maior possibilidade económica de viabilizar o vínculo laboral após a liberdade – factos cruciais no despoletar deste debate”, nota a associação.

A APAC, nesta 2ª edição do Prison Insights, “pretende facilitar a discussão pública e juntar todos os setores para um debate sério e informado sobre o trabalho em meio prisional; conversar acerca das soluções de emprego que existem para pessoas que já passaram por um período de reclusão; dar conta da oportunidade que surge para todas as empresas dentro do sistema prisional tendo em conta este panorama; e, por fim, dar a conhecer o sucesso e a experiência de grandes personalidades na área, que são a prova de que tudo isto é possível”, assegura Teresa Cardoso, presidente da APAC.

O evento contará com a presença de Michelle Cirocco (EUA), que lidera o departamento de responsabilidade social da Televerde. Michelle organizou ainda, recentemente, o inovador “TEDxPerryvilleCorrectional”, em Perryville, mostrando o potencial que existe quando damos uma segunda oportunidade a estas pessoas – tendo sido este o primeiro TEDx de sempre mantido numa prisão no Arizona.

Outra das presenças confirmadas é a de Jacob Hill (UK), fundador da Offploy Foundation, uma agência de recrutamento que apoia pessoas que já sofreram uma condenação a alcançar um emprego. Como refere J. Hill “a Offploy tem uma missão clara: reduzir a reincidência e tornar a sociedade mais segura, colocando pessoas que já foram condenadas no passado em empregos com sentido, orientados e estáveis”.

O evento contará ainda com Rómulo Augusto Mateus, diretor geral de reinserção e serviços prisionais, Jaume Farré, diretor do departamento de integração socio-laboral da Fundação La Caixa, Juan José Lopez, diretor do centro de reintegração da Catalunha, Rui Patrício, advogado penalista, Rita Nabeiro, diretora geral da Adega Mayor e administradora do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, Sara Norte, atriz de teatro, cinema e televisão, entre outras personalidades.

Portugal coloca-se assim em posição no mapa-mundo da inovação e da empregabilidade de ex-reclusos, com o contributo fulcral de diferentes caras e parceiros.

“É com um sentimento de grande satisfação que o Instituto Miguel Galvão Teles se junta à APAC, mais uma vez, na realização deste evento. São projetos como este que refletem o trabalho que também desenvolvemos, e são as pessoas neles envolvidas que nos permitem ter a convicção plena de que, não só não podemos parar por aqui, como existe ainda muito mais caminho a percorrer… Até que não persista a mais pequena dúvida de que todos, sem exceção, têm a oportunidade, e o dever, de contribuir para iniciar um novo ciclo”, nota Rui Patrício, em representação do IMGT.

O IZA World of Labor concluiu num estudo por si realizado, comparando as taxas de reincidência daqueles que arranjavam um trabalho logo após a saída da prisão e dos que não tinham tal sorte, que existia, efetivamente, “uma forte correlação entre desemprego e reincidência”. “Estes dados, somados ao trabalho que a APAC tem vindo a desenvolver no terreno através dos seus programas, despertaram-nos para a importância de abordar este tema com profundidade, apresentando propostas inovadoras e que otimizem ao máximo os recursos disponíveis”, explica Duarte Fonseca, diretor executivo da APAC.

Nesta segunda edição do Prison Insights, a APAC Portugal alerta a sociedade portuguesa e as várias comunidades, para a necessidade emergente de um envolvimento de todos nesta área, mostrando que a mudança é possível, e que alcançar um emprego estável após o cumprimento de uma pena, “poderá não ser a chave para o sucesso cívico de uma sociedade, mas será com certeza o início para uma verdadeira reinserção social”, acrescenta Teresa Cardoso, presidente da APAC Portugal.