Revista de imprensa internacional

A China e os EUA vão intensificar as negociações comerciais esta sexta-feira, mas o regime de Xi Jinping precisa de motivação. Por isso, deverá exigir a Donald Trump o cancelamento de uma série de tarifas aduaneiras em troca do reforço das importações de produtos agrícolas produzidos nos EUA. Conheça este e outros temas que estão a marcar a atualidade internacional.

SCMP

China e EUA retomam negociações esta sexta-feira

Representantes chineses e norte-americanos vão voltar a negociar o acordo comercial esta sexta-feira, por telefone. Desta vez, o tema em destaque deverá ser o reforço nas importações pela China de produtos agrícolas produzidos nos EUA. Mas a imprensa chinesa avança que o país tenciona exigir a Donald Trump que cancele mais uma série de tarifas retaliatórias.

Leia a notícia completa no South China Morning Post (acesso livre/conteúdo em inglês).

Financial Times

Energia eólica vai ser capaz de cobrir toda a procura de eletricidade do mundo

A Agência Internacional de Energia considera que a energia eólica vai ter capacidade para responder a toda a procura por eletricidade no mundo e que será capaz de mudar revolucionar o atual sistema energético. A queda nos preços da energia eólica offshore — que a agência estima chegar a 40% em 2030 — vai torná-la mais competitiva face à energia produzida a partir de combustíveis fósseis na próxima década.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago/conteúdo em inglês).

Reuters

Rival chinesa da WeWork prepara entrada na bolsa dos EUA

Na semana em que a administração da WeWork se viu obrigada a aceitar um resgate multimilionário e a ceder o controlo da empresa ao principal acionista, depois de falhar um IPO, surge a notícia de que uma empresa rival chinesa está a preparar-se para voltar a testar o mercado. A Ucommune — que, à semelhança da WeWork, opera no negócio do aluguer de espaços de coworking a startups e empreendedores — já entregou um primeiro esboço do prospeto para uma operação semelhante ao regulador norte-americano dos mercados e quer concluir a entrada em bolsa ainda este ano.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre/conteúdo em inglês).

Bloomberg

Tesla já não é uma fabricante de nicho, diz o CEO da Volkswagen

O CEO da maior fabricante de automóveis do mundo, a Volkswagen, está atento à Tesla. Durante um evento em que a marca alemã apresentava um novo modelo, Herbert Diess “brincou” com os jornalistas quando questionado se a Tesla estaria com problemas por ser muito pequena. “A Tesla não é um nicho”, disse o CEO da Volkswagen. “O Model 3 é um modelo de grandes volumes e eles [Tesla] são um dos maiores fabricantes de baterias de carros elétricos”, continuou, acrescentando que ter “muito respeito pela Tesla”.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado/conteúdo em inglês).

CNN

TikTok é cada vez mais popular. EUA temem risco para a segurança nacional

A TikTok, uma app que está a rebentar a escala de popularidade em todo o mundo, está a gerar desconforto no Congresso norte-americano. Deputados dos dois principais partidos temem que a aplicação represente um risco para a segurança nacional, uma vez que é detida pela ByteDance, uma empresa com sede na China. A TikTok conta atualmente com 500 milhões de utilizadores mensais na China e 800 milhões no resto do mundo, ou seja, já é maior que outras plataformas, como o Twitter.

Leia a notícia completa na CNN (acesso livre/conteúdo em inglês).