CTT valoriza mais de 3% e puxa por Lisboa

Os CTT revelam, esta tarde, os resultados registados no terceiro trimestre de 2019 e os investidores estão animados. Esse sentimento de otimismo fez os títulos dos correios subirem mais de 3%, puxando pela praça lisboeta. Das 18 cotadas nacionais, apenas seis ficaram em terreno negativo, com a Semapa e a Navigator a pesarem sobre a bolsa nacional. Já a EDP Renováveis destacou-se pela positiva.

O índice de referência nacional, o PSI-20, valorizou 0,52% para 5.111,04 pontos. Nas restantes praças do Velho Continente, a tendência registada foi a inversa, com o Stoxx 600 a recuar 0,09%, o francês CAC 40 a descer 0,13%, o alemão DAX a desvalorizar 0,08% e o espanhol Ibex a cair 0,26%.

Por cá, a época de resultados marcou as negociações. Os títulos da EDP Renováveis valorizaram 1,44% para 9,87 euros. Isto depois da eólica liderada por João Manso Neto ter anunciado, antes da abertura do mercado, que lucrou 342,3 milhões de euros entre janeiro e setembro. O aumento da capacidade instalada, dos preços e do câmbio, a par da venda de ativos do grupo, levou a eólica a quase triplicar o resultado líquido em comparação com 115 milhões de euros registado no mesmo período do ano passado.

Em sentido inverso, as ações da Navigator recuaram 0,68% para 3,216 euros. A papeleira divulgou resultados após a sessão de terça-feira, tendo tido lucros de 147,5 milhões de euros nos primeiros nove meses e alertado que “o ano de 2019 tem sido marcado pela deterioração das condições de mercado, em particular pela queda dos preços da pasta e pelo enfraquecimento da procura de pasta e papel”. O resultado líquido recuou 14,1%.

E esta quarta-feira, é a vez dos CTT apresentarem resultados, com o CaixaBank BPI a prever que a empresa reporte um lucro de 13 milhões de euros, referente ao período entre julho e setembro. A confirmar-se esta previsão, este será o melhor trimestre, em termos de lucros, desde o segundo trimestre de 2017. Esse sentimento de otimismo animou os investidores esta quarta-feira, com os títulos dos correios a subir 3,14% para 2,76 euros.

Também a EDP vai apresentar contas esta tarde. Os títulos da empresa liderada por António Mexia subiram, nesta sessão, 0,81% para 3,621 euros.

Do outro lado da linha de água, destaque para o BCP, cujas ações recuaram 0,10% para 0,2026 euros.