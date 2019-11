Governo estuda taxa sobre alimentos gordurosos e salgados

O Governo está a estudar medidas que reforçam a prevenção na saúde e que passam por um alargamento da taxa sobre o açúcar a novos alimentos, a criação de taxas sobre as gorduras e a implementação da taxa sobre o sal, avança o Jornal de Notícias.

Na tomada de posse da bastonária da Ordem dos Nutricionistas, o novo secretário de Estado da Saúde, António Sales garantiu que será reforçada a “estratégia de promoção da alimentação saudável” como forma de prevenção, assegurando que está a ser estudada a implementação da taxa do sal, a par do alargamento da taxa do açúcar a outros produtos e da criação de uma taxa para as gorduras.

A 2 de outubro, a associação de defesa do consumidor DECO divulgou um conjunto de propostas para o próximo Orçamento do Estado. Entre elas estava a de penalizar a venda de alimentos através de máquinas, sancionando a oferta de produtos ricos em gorduras, açúcares e sal, medidas que a associação considera promoverem uma alimentação equilibrada.

O Orçamento do Estado em vigor já prevê penalizações para níveis de açúcar mais elevados. As bebidas são taxadas consoante a quantidade de açúcar: bebidas com menos de 25 gramas por litro pagam uma taxa de euro euro por cada 100 litros; bebidas com 25 a 50 gramas de açúcar por litro pagam taxa de seis euros por cada 100 litros; entre os 50 e os 80 gramas de açúcar por litro, a taxa é de oito euros por cada 100 litros; por fim, para as bebidas com 80 ou mais gramas de açúcar por litro, a taxa é de 20 euros por cada 100 litros.