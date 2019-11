5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira é dia de conhecer os resultados do BPI e de serem votados os novos estatutos da Mutualista Montepio Geral. Arranca o Web Summit e o Banco de Portugal explica como tem evoluído a dívida pública. Vem aí relatório sobre eficiência energética.

BPI apresenta resultados

O BPI apresenta, esta segunda-feira, os seus resultados consolidados referentes ao terceiro trimestre do ano. As contas serão anunciadas ainda antes da abertura do mercado. Nos primeiros seis meses do ano, o BPI apresentou um resultado consolidado positivo de 134,5 milhões de euros. Registou assim uma forte queda dos lucros (-63%), que foi explicada pelas operações extraordinárias registadas no arranque do ano passado e que não se repetiram em 2019.

Arranca mais uma edição do Web Summit

Começa, segunda-feira e em Lisboa, mais uma edição do Web Summit, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. A sessão de abertura está marcada para as 18h30 e estará a cargo de Paddy Cosgrave, fundador deste evento. Segue-se uma intervenção de Edward Snowden, analista de sistemas informáticos que ficou conhecido por ter denunciado o sistema de vigilância massiva nos Estados Unidos. A sessão vai terminar com intervenções do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Mutualista Montepio vota novos estatutos

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) marcou para esta segunda-feira a assembleia-geral de discussão e votação da proposta de alterações dos estatutos, para que fiquem em linha com o novo Código das Associações Mutualistas. Esta proposta que será discutida esta segunda-feira foi elaborada pela comissão de revisão de estatutos, eleita em março, e esteve já em análise pelo Ministério do Trabalho, pelo que a convocatória da assembleia-geral significou que o Governo deu luz verde à proposta, que terá agora de ser obrigatoriamente analisada e votada pelos associados.

Como está a evoluir dívida pública?

O Banco de Portugal divulga, esta segunda-feira, a nota de informação estatística da dívida pública relativa a setembro deste ano. Em agosto, a dívida pública situou-se em 252,2 mil milhões de euros, tendo aumentado 1,1 mil milhões de euros face ao final de julho. Para essa subida contribuiu o aumento dos títulos de dívida por via da emissão de bilhetes de Tesouro, sublinhou o Banco de Portugal.

Como anda a eficiência energética em Portugal?

A Agência Internacional de Energia (IEA na sigla inglesa) publica, esta segunda-feira, o relatório “Energy Efficiency 2019”. Em causa estão dados sobre a eficiência energética dos países, que servem de ferramenta na definição de políticas e na tomada de decisões. O relatório sublinha ainda o impacto da digitalização nos lares, negócios e sistemas de transporte.