A bolsa de Lisboa fechou o dia com o melhor desempenho desde meados de agosto, há quase três meses, numa sessão que todas as cotadas nacionais fecharam em bom plano, à exceção da Semapa. Brilhou sobretudo o setor do papel, onde a Altri e a Navigator dispararam mais de 5%.

O PSI-20, o principal índice português, ganhou 1,71% para 5.203,39 pontos. Foi o melhor registo desde 16 de agosto, o que deixa a praça portuguesa a negociar em máximos de quase quatro meses. Lá fora o dia também foi positivo à boleia das boas notícias sobre a guerra comercial.

“As praças europeias espelharam o renovado sentimento positivo no que toca as conversações comerciais entre a China e os EUA. E foi este otimismo que permitiu os setores mais sensíveis a este tema valorizarem-se de forma mais significativa”, explicaram os analistas do BPI.

Por cá, a Semapa encerrou sem qualquer variação. Ainda assim, a sua participada Navigator ganhou 5,06% para 3,444 euros. Ainda nas papeleiras, a Altri disparou 6,22%.

Navigator soma 5%

Notas positivas ainda para o grupo dos pesos pesados: o BCP, que apresenta contas na próxima quinta-feira, ganhou 2,51% para 0,2082 euros e a Galp subiu 2,24% para 14,62 euros.

No plano europeu, o índice de referência Stoxx 600 avançou 0,97% para 403,3 pontos. Milão registou um dos melhores desempenhos, fechando em alta de 1,64%. Em Frankfurt, Paris e Madrid, os ganhos situaram-se em torno de 1%. Do outro lado do Atlântico, Wall Street atingiu um novo recorde no arranque da semana.

(Notícia atualizada às 17h01)