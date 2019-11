O envelhecimento da população continua a ser um dos fatores mais preocupantes do Velho Continente. Em 2018, a idade média da população na Europa situava-se nos 43 anos. Portugal está ligeiramente acima da média europeia, com a média dos portugueses a terem cerca de 45 anos e apenas ultrapassados por italianos e alemães.

No ano passado a idade média na Europa era de 43,1 anos, segundo os dados divulgados pelo Eurostat esta terça-feira. Em Portugal, a média dos portugueses tinha em 2018 cerca de 45 anos, sendo que 21,5% tinha mais de 65 anos.

Na União Europeia, abaixo dos 40 anos está apenas a Irlanda, o Chipre, Luxemburgo, onde a idade média mais baixa situava-se nos 37,7 anos.

Por outro lado, entre os 28 estados-membros e acima de Portugal está a Alemanha, com a média da população a ter 46 anos, e Itália com 46,3 anos.

É expectável que a idade média dos cidadão dos vários países da União Europeia suba cerca de 3,8 anos nas próximas três décadas, com a média a fixar-se nos 46,9 anos em 2050. As previsões do Eurostat para Portugal superam estes números, com o gabinete de estatísticas da EU a prever que nessa altura quase metade da população portuguesa (47,1%) tenha cerca de 55 anos. O mesmo acontecerá com cerca de 45% dos italianos, búlgaros, lituanos e croatas.

Em contrapartida, o Eurostat prevê que os perfis etários da Dinamarca, Bélgica, França, Alemanha e Suíça evoluam a um ritmo mais lento, projetando que cresçam menos do que 3 anos no período em consideração.