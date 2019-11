BCP pressiona bolsa. Lisboa em contra-mão com Europa

O BCP pressionou a bolsa nacional, com as ações do banco a apresentarem a primeira perda em cinco sessões. Lisboa fechou em queda ligeira, em contramão com os principais índices europeus.

O PSI-20, o principal índice português, recuou 0,14% para 5.227,07 pontos, com nove cotadas em terreno negativo. Destaque para o BCP, cujas ações caíram 1,23% para 0,2086 euros. Foi a primeira queda desde a sessão de quinta-feira. E aconteceu na véspera de o banco apresentar as contas do terceiro trimestre.

(Notícia em atualização)