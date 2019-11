5 coisas que vão marcar o dia

Dia será marcado pela apresentação de resultados da Caixa Geral de Depósitos (CGD), pondo fim a uma semana de prestação de contas por parte da banca nacional. O Instituto Nacional de Estatística vai divulgar dados referentes ao comércio internacional do país, bem como sobre os transportes e comunicações durante o ano de 2018. Em Bruxelas, é dia de reunião entre os ministros da Economia e das Finanças da União Europeia.

Caixa Geral de Depósitos presta contas

Esta sexta-feira, e depois do BCP, é a vez de a Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentar as contas relativas aos primeiros nove meses deste ano, após o fecho do mercado. O banco público obteve lucros de 282,5 milhões de euros na primeira metade do ano — valor entretanto corrigido em alta para mais de 400 milhões de euros com a venda do banco em Espanha.

Como evoluiu a balança comercial de Portugal?

O Instituto Nacional de Estatística publica as Estatísticas do Comércio Internacional referentes a setembro deste ano, que permitem perceber como evoluíram as exportações e importações do país. Em agosto, as exportações e as importações de bens recuaram, em termos homólogos nominais, 3,8% e 4%, tendo permitido que o défice da balança comercial melhorasse em 78 milhões de euros para 1.638 milhões de euros.

Ministros das Finanças da UE reúnem em Bruxelas

É dia de reunião do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin) em Bruxelas. Antes de esta começar oficialmente, os ministros dos Estados-membros da UE responsáveis pela Economia e Finanças vão realizar um debate político conjunto com os ministros da Educação. Na reunião do Ecofin irão fazer um balanço dos trabalhos sobre tributação digital, bem como sobre outros assuntos relacionados com taxas.

INE publica estatísticas dos Transportes e Comunicações

O Instituto Nacional de Estatística divulga dados relativos aos Transportes e Comunicações, referentes a 2018. Segundo os dados anteriores, em 2017, por exemplo, o número de passageiros transportados por comboio aumentou 2,7%, face a 2016, para 141,9 milhões. O mesmo aconteceu com o metropolitano, sendo que as redes de Lisboa, Porto e Sul do Tejo transportaram 234 milhões de pessoas, um aumento de 5,1%. Além disso serão ainda divulgados números relativos ao transporte marítimo e fluvial, aéreo e rodoviário.

Guerra comercial afetou exportações da China?

A China divulga dados das exportações no mês de outubro deste ano. Em setembro, a queda nas exportações intensificou-se, com a entrada em vigor de tarifas norte-americanas, tendência que se deverá manter. Esta quinta-feira, a China anunciou um acordo com os Estados Unidos, segundo o qual irão reduzir “progressivamente” as taxas alfandegárias adicionais sobre bens importados um do outro, mas ainda não é certo em que datas se irá sentir esta diminuição.