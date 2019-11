A Google obteve acesso aos registos médicos de milhões de cidadãos norte-americanos, ao abrigo de um protocolo confidencial assinado entre a empresa e o segundo maior sistema de saúde dos EUA. Entre os dados pessoais acedidos pela Google estão os resultados de análises laboratoriais, diagnósticos médicos, registos de internamento e até processos completos com os nomes e datas de nascimento dos respetivos pacientes.

A notícia foi avançada pelo The Wall Street Journal (acesso pago), que cita fontes familiarizadas com este projeto secreto da empresa, que tem o nome de código “Project Nightingale”. O sistema de saúde em causa é o Ascencion Health, um sistema sem fins lucrativos e ligado à igreja Católica, com operações em 23 Estados do país. De acordo com o jornal, nem os pacientes nem os médicos foram informados deste protocolo ou da cedência de dados pessoais à multinacional.

Apesar do acesso aos dados pessoais, este sistema é legal ao abrigo de uma lei de 1996 que permite aos hospitais norte-americanos partilharem dados com parceiros sem informarem os utentes, desde que a cedência da informação esteja relacionada com a missão de prestação de cuidados de saúde dos sistemas. Neste caso, a Google estará a usar os dados dos milhões de utentes do Ascencion para desenvolver softwares de inteligência artificial e machine learning para ajudar os médicos no tratamento dos doentes.

Grandes tecnológicas como a Amazon, a Microsoft e a IBM, além da Google, têm protagonizado uma autêntica corrida à modernização do setor da Saúde, nomeadamente através da criação de tecnologias avançadas que ajudem ao tratamento de doenças. No caso da IBM, por exemplo, a tecnologia cognitiva do Watson é capaz de analisar enormes bases de dados de imagens de melanomas para ajudar no diagnóstico de tumores.

No entanto, o acesso a dados pessoais sensíveis pela Google — que seria ilegal ou praticamente impossível na União Europeia (UE), sobretudo se esses dados não forem anonimizados — sem o consentimento dos utentes e médicos levanta sérias questões do ponto de vista ético. Isto porque os dados passam a ser consultáveis por funcionários da empresa privada. De acordo com o The Wall Street Journal, contactada, a Google não quis comentar.