5 coisas que vão marcar o dia

Tudo a postos para a grande conferência do Banco de Portugal (BdP) sobre os 20 anos da moeda única, mas também o futuro do euro, evento que contará com a presença de alguns nomes bem conhecidos do panorama económico europeu. Neste dia, há também uma reunião do Ecofin para negociar o orçamento comunitário com o Parlamento Europeu. Conheça estes e outros temas que prometem marcar esta sexta-feira.

Carlos Costa e Trichet em conferência do BdP

O governador do BdP, Carlos Costa, vai ser o anfitrião de uma grande conferência sobre os 20 anos do euro, na qual estará também o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, mas também o economista belga Paul de Grauwe e o comissário europeu Carlos Moedas. O evento irá debruçar-se sobre o passado, o presente e o futuro da moeda única e arranca às 9h00, com um discurso do governador do BdP.

UE discute orçamento comunitário

O Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin) reúne esta sexta-feira para preparar as negociações do próximo orçamento comunitário com o Parlamento Europeu. Após este encontro, espera-se que os representantes dos Estados-membros se juntem a 28 eurodeputados no Comité de Conciliação, com vista a negociarem esse mesmo documento, numa altura em que ainda não há consenso em torno da forma como a UE irá preencher o “buraco” deixado pela saída do Reino Unido do bloco.

Como evoluiu o turismo no verão?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica hoje os dados da atividade turística em setembro, uma atualização que permite fechar o período de três meses do verão. Em agosto, o setor do alojamento turístico registou 3,3 milhões de hóspedes, mais 6,6% do que no mesmo mês de 2018, num total de 9,5 milhões de dormidas, um crescimento homólogo de 2,6%. Nesse mesmo mês, em plena época alta, os proveitos subiram 6,4% e totalizaram 630,1 milhões de euros.

Mais resultados. Agora é a vez da REN

A REN – Redes Energéticas Nacionais prossegue a época de apresentação de resultados da bolsa nacional. A empresa liderada por Rodrigo Costa vai revelar as contas relativas aos primeiros nove meses do ano, sendo que viu os seus lucros caírem 3,3% para 51,1 milhões de euros, no primeiro semestre. A queda foi explicada pela Contribuição Extraordinária para o Setor Energético, que ascendeu a 24,4 milhões de euros, “elevando a taxa efetiva de imposto para 38,8%”, explicou a empresa.

Governo de visita ao Porto de Sines

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, vai hoje realizar uma visita ao Porto de Sines, acompanhado pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda. Os dois membros do Governo deslocam-se a esta região do litoral para acompanharem o desenvolvimento dos investimentos previstos para esta infraestrutura, nomeadamente o alargamento do Terminal XXI e a construção de um novo terminal.