Jerónimo Martins trava bolsa. Cai 1% no 30.º aniversário

Lisboa voltou a perder valor. A praça portuguesa acompanhou a tendência negativa das restantes praças europeias perante o abrandamento da economia da região. A pesar no índice nacional esteve a Jerónimo Martins que perdeu mais de 1% no dia em que assinalou o seu 30.º aniversário no mercado de capitais.

O PSI-20 perdeu 0,37% para os 5.274,43 pontos. Na Europa, com o PIB da União Europeia a crescer 1,3%, um abrandamento de uma décima, o Stoxx 600 encerrou a perder 0,29%, num dia em que o Stoxx 50 da Zona Euro recuou 0,28%. Enquanto o PIB da UE abrandou, o da Zona Euro manteve o ritmo, crescendo 1,2%.

Por cá, com o PIB a crescer 1,9%, a bolsa acabou por cair, contagiada pelas pares, numa sessão em que a grande maioria dos títulos encerrou em “terreno” negativo. A Jerónimo Martins destacou-se nas quedas, cedendo 1,16% para 14,975 euros. Foi a cotada que mais pesou no índice, isto no dia em que tocou o sino de encerramento da negociação na Euronext Lisboa por ocasião das três décadas no mercado de capitais.

Jerónimo Martins pesa no PSI-20

A Sonae também perdeu valor, recuando 1,23% para 92,6 cêntimos, depois de ter apresentado uma quebra nos resultados líquidos dos primeiros nove meses do ano perante a ausência de efeitos extraordinários registados no período homólogo.

EDP Renováveis e EDP também caíram, assim como os CTT, que cederam 0,76% para 3,13 euros. Nem mesmo as mais de 400 mil encomendas que vai trazer na China para Portugal, por causa do Singles’ Day, deu ânimo aos títulos.

Navigator, Altri e Nos também figuraram nas quedas, enquanto o BCP acabou a negociação inalterado. A impedir uma queda mais acentuada da bolsa estiveram a Semapa, mas principalmente a Galp Energia que encerrou a sessão a ganhar 0,4% para os 15,12 euros, apesar de ter sido um dia de queda nos preços do petróleo.