Hugo de Almeida Pinho da Siemens Healthineers premiado

O Prémio In-House Counsel of the year do sector Pharma, Healthcare & Life Sciences da Iberian Lawyer distinguiu o advogado Hugo de Almeida Pinho, diretor jurídico da Siemens Healthineers.

O prémio, entregue no início deste mês, distingue os melhores advogados de empresa da península ibérica em diversas categorias e setores de atividade. Neste caso, o prémio distinguiu o trabalho desenvolvido na Siemens Healthineers, onde trabalha desde outubro 2016.

Para o advogado português “esta distinção é muito importante e um motivo de orgulho, na medida em que vem reconhecer a complexidade do trabalho jurídico “in-house” e uma abordagem da equipa jurídica Healthineers assente na inovação, em linha com os valores de toda a empresa”.

Este foi o primeiro ano em que se adotou o modelo dos Gold Awards com categorias específicas, inspirado no Inhousecommunity Awards que se realizam em Itália desde 2014.