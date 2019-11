5 coisas que vão marcar o dia

É dia de a agência Fitch atualizar o rating de Portugal, com a agência a divulgar a sua decisão ao final do dia. Antes, de manhã, há conferência com os banqueiros nacionais em Lisboa. No Parlamento, dois pontos na agenda: deputados debatem o PREVPAV, a pedido do Bloco de Esquerda; e vão eleger os novos membros para o Conselho de Estado presidido por Marcelo Rebelo de Sousa. Na Alemanha, divulgam-se dados sobre a evolução da economia no terceiro trimestre.

Fitch atualiza rating de Portugal

A agência de notação financeira atualiza o rating da dívida da República portuguesa. A Fitch classifica as obrigações portuguesas com o rating ‘BBB’ com o outlook (perspetivas de evolução) “positivo”, o que quer dizer que pode subir a notação portuguesa esta sexta-feira.

Banqueiros reunidos em Lisboa

Os presidentes dos principais bancos portugueses participam numa conferência em Lisboa, com o tema “Money Conference, Governance 2020 – transparência e boas práticas”, organizada pelo Dinheiro Vivo. Paulo Macedo (CGD), Miguel Maya (BCP), Pedro Castro e Almeida (Santander), António Ramalho (Novo Banco) e Pablo Forero (BPI) vão debater num painel cujo tema será “Transparência e Boas Práticas em Portugal”. O evento conta com a participação de Carlos Costa (governador do Banco de Portugal) e Ricardo Mourinho Félix (secretário de Estado Adjunto das Finanças).

Parlamento discute PREVPAV

O PREVPAP é um programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública. O tema vai a discussão esta manhã no Parlamento a pedido do Bloco de Esquerda. Num balanço divulgado um dia antes da ida de Ana Godinho ao Parlamento, o Executivo revelou que há mais de 20 mil pessoas abrangidas por novos concursos no âmbito do Programa e que até à data, 74% dos candidatos tiveram parecer favorável à integração no Estado”.

Deputados elegem novos membros para o Conselho de Estado

Rui Rio, Francisco Pinto Balsemão, Francisco Louçã, Domingos Abrantes e Carlos César são os nomes propostos pelo PSD e pelo PS para o Conselho de Estado. Os novos membros deste órgão político de consulta do Presidente da República vão a votos esta sexta-feira na Assembleia da República.

Como vai o motor do euro?

Berlim divulga dados sobre a evolução da economia alemã no terceiro trimestre. E como vai o motor da Zona Euro? Os analistas esperam que a economia germânica tenha crescido 0,1% em cadeia (face ao trimestre anterior) e 0,5% em termos homólogos, escapando assim a um cenário de recessão técnica.