Foi o “melhor mês de novembro de sempre”, diz a TAP, depois de ter transportado 1,25 milhões de pessoas, num aumento de 11,5% face ao mesmo mês do ano passado. O resultado está a ser tão positivo que a companhia aérea diz mesmo que, no acumulado do ano, já transportou tantas pessoas como em todo o ano passado. O destaque vai para o crescimento de 53% nas rotas da América do Norte.

Foram mais 129.000 passageiros transportados do que em novembro do ano passado, numa taxa de ocupação dos voos que aumentou 2,1 pontos percentuais no espaço de um ano para 76,4%, refere a TAP em comunicado enviado esta sexta-feira. No acumulado do ano, essa taxa está nos 80,5%.

Entre janeiro e novembro, o número de pessoas transportadas já totaliza 15,8 milhões, um aumento de 7,7% face ao período homólogo (mais 1,1 milhões). Isto mostra que a companhia conseguiu, até ao final de novembro, “transportar o mesmo número de passageiros que em todo o ano de 2018, faltando ainda contabilizar o mês de dezembro, que é tradicionalmente, a par com agosto, um dos meses com procura mais elevada ao longo do ano”.

A TAP cresceu em todos os segmento de rede em que opera (Portugal continental, Ilhas, Europa, América do Norte, Venezuela, Brasil e África), refere o comunicado. Os destaques vão para o crescimento de 53% nas rotas da América do Norte, para a continuação da recuperação no Brasil e para o crescimento absoluto de mais 63 mil passageiros nas rotas europeias, excluindo Portugal.

Para este crescimento sustentado do número de passageiros transportados continua também a contribuir, entre outros fatores, o programa Portugal Stopover da TAP, através do qual milhares de turistas continuam a descobrir Portugal antes de prosseguirem viagem para os seus destinos finais.