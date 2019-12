Hoje nas notícias: Donos efetivos, ecotaxa e Forças Armadas

Num dia em que as capas dos jornais estão dominadas pela proposta do Executivo de aumentar a Função Pública em 0,3%, mas também pelo Plano apresentado pela ministra da Saúde para evitar a suborçamentação no setor, os jornais avançam que haverá um novo adiamento do prazo para as empresas apresentarem a declaração de beneficiário efetivo, mas também com o disparar de atendimentos nos hospitais e centros de saúde devido ao vírus da gripe. Enquanto o candidato à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz, diz não ter padrinhos na política, o PAN quer alargar ecotaxa a café, colchões, roupa e cigarros.

Registo dos donos efetivos das empresas volta a ser adiado

O Governo voltou a adiar o prazo para as empresas apresentarem a sua declaração de beneficiário efetivo, permitindo que as entidades que ainda não fizeram esse registo a fazê-lo de forma gratuita. Em cima da mesa está ainda um possível adiamento do arranque do prazo para a consulta obrigatória desse registo. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

“Nunca tive padrinhos” na política, diz Miguel Pinto Luz

O candidato à liderança do PSD diz que o financiamento da sua própria campanha vem dos próprios bolsos, assim como de outros militantes. Miguel Pinto Luz, atual vice-presidente da Câmara de Cascais, afirma que não nega nenhum dos apoios que tem recebido, mas salienta que não tem padrinhos na política. “A minha militância é já longa, nunca tive padrinhos, mas não ando aqui a sacudir a água do capote no sentido de negar apoios”, disse. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Forças Armadas perdem quatro militares por dia

As Forças Armadas estão a perder entre quatro a cinco militares por dia desde o início do ano. Desde janeiro até setembro o número de saídas bateu as 1.220 e a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) acredita mesmo que 2019 será um dos piores anos dos últimos tempos. O presidente da AOFA explica que 90% destas saídas são de praças que ganham o salário mínimo nacional e que procuram melhores ordenados fora da carreira militar. Leia a notícia completa na TSF

PAN quer alargar ecotaxa a café, colchões, roupa e cigarros

O PAN quer alargar a ecotaxa a mais produtos, para além dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, pneus e garrafas de plástico. O partido de André Silva quer, assim, alargar este imposto a café, colchões, roupa e cigarros, com o objetivo de incluir bens que, normalmente, são depositados no lixo indiferenciado. “Não posso dizer que temos a medida inscrita no programa de Governo”, mas “sentimos um acolhimento favorável desta iniciativa”, disse André Silva. Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago)

Gripe fez triplicar atendimentos nos hospitais e centros de saúde

Este ano, o vírus da gripe chegou mais cedo, mas o pior ainda está por vir: o pico deverá ser entre o Natal e o Ano Novo. O Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR), da Associação Nacional das Farmácias, concluiu que a gripe fez triplicar os atendimentos nos hospitais e centros de saúde e que, principalmente as unidades do Norte já começam a ter problemas para acolher tantos doentes. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago)