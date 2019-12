Europa brilha. Bolsa de Lisboa avança à boleia do BCP

A vitória de Boris Johnson nas eleições no Reino Unido, a chegada a acordo comercial entre Pequim e Washington e a perspetiva de que os bancos da Zona Euro poderão ver reduzidos os requisitos de capital ditaram ganhos consideráveis nos mercados do Velho Continente. Na última sessão da semana, a praça lisboeta fechou em terreno positivo, com o BCP a brilhar.

O índice de referência nacional, o PSI-20, valorizou 0,15% para 5.203,38 pontos. Nas restantes praças do Velho Continente, os ganhos foram mais significativos, com o Stoxx 600 a subir 1,10% e o britânico FTSE 100 a somar 1,10%. O alemão DAX avançou 0,46%, o francês CAC ganhou 0,59% e o espanhol IBEX subiu 1,01%.

Este otimismo é explicado por três fatores:

A maioria absoluta garantida pelos conservadores nas eleições do Reino Unido, que deixa a porta aberto a um Brexit ordenado e dentro do prazo mais curto possível;

Brexit O aperto de mãos entre a China e os Estados Unidos relativamente às questões comerciais , o que vai permitir , o que vai permitir

E o facto de o presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Andrea Enria, ter considerado que alguns bancos da Zona Euro poderão ver reduzidos os requisitos de capital apesar da aplicação da resolução de Basileia III.

Por cá, a estrela mais brilhante foi o BCP, com os títulos a valorizarem 1,92% para 0,2021 euros. Também a EDP — cujas ações subiram 1,24% para 3,75 euros — e a Galp Energia — cujos títulos somaram 1,14% para 14,615 euros — puxaram por Lisboa.

Do outro lado da linha de água, destaque para as ações da Nos, que caíram 3,36% para 4,89 euros.