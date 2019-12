Segundo a psicologia, devemos ter oito horas de mestria, oito horas de lazer e oito horas de descanso. Cada vez mais, estas oito horas de mestria e oito horas de lazer acabam por se confundir. Mas será que oito horas de mestria são o número de horas de produtividade máxima que um trabalhador pode ter?

A realidade é que ninguém consegue manter a atenção por mais de 1h20. Todos temos ciclos de atenção de 20 minutos. Ao fim de quatro ciclos começamos a perder a atenção. Portanto, face a isto quantas horas é que devemos, efetivamente, trabalhar por dia?

Empresas como a Microsoft e a Shake Shack já experimentaram realizar uma semana de trabalho mais curta, com apenas quatro dias, e afirmaram que os resultados foram incríveis.

Além do acesso, cada vez mais facilitado ao email, o aparecimento de apps como o whatsapp, messenger, skype e até mesmo aquelas mais voltadas ao seio empresarial, como é o caso do slack, veio tornar o contacto com o trabalho mais constante, estando a um clique do smartphone. Ao mesmo tempo, o stress dos funcionários parece estar a aumentar.

Num estudo realizado pela Gallup (empresa de sondagens de opinião) a 7.500 funcionários, publicado em julho do ano passado, descobriu-se que 23% dos trabalhadores afirmavam sentir-se sempre esgotados ou, pelo menos, com muita frequência. Em adição, um estudo com 614 líderes de recursos humanos, realizado pela Kronos Incorporated e a Future Workplace, em 2017, também constatou que a causa de metade da rotatividade anual da força de trabalho, segundo metade dos inquiridos, seria o desgaste o síndrome de burnout.

Posto isto, torna-se importante as empresas começarem a repensar as suas práticas laborais e experimentarem reformular o tempo de trabalho ou a forma como este é feito no seio da sua organização. Ao estarem empenhadas a combater a tendência workaholic, vemos já organizações a implementar várias soluções com vista a um maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal e a uma maior produtividade, inclusive, propondo semanas de trabalho de quatro dias.

Embora uma semana de trabalho mais curta ainda esteja longe de ser comum, a ideia está a começar a ganhar popularidade. Das 60 mil empresas norte-americanas que participaram na pesquisa da Society for Human Resource Management, realizada em abril de 2019, 15% referiu que ofereceu uma semana de trabalho de quatro dias. Isso representa um aumento de 12% relativamente a 2018. Além disso, segundo o estudo, as organizações que implementaram a semana de trabalho mais curta não relataram uma diminuição na produtividade ou receita.

Veja algumas das empresas que já aplicaram esta medida e onde os resultados são visivelmente positivos: