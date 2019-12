A Caixa Geral de Depósitos (CGD) diz ter recebido propostas pelo banco que tem no Brasil “de acordo com o previsto” e prevê decidir o comprador nos próximos dois meses.

Terminou esta segunda-feira o prazo para a entrega de propostas vinculativas pelo Banco Caixa Geral. Como adiantou o ECO em primeira mão, na short list de candidatos estavam o Banco Luso-Brasileiro, do grupo Amorim, o Banco ABC Brasil e o fundo Artesia.

O banco liderado por Paulo Macedo não diz quem apresentou propostas, indicando apenas que recebeu ofertas “de acordo com o que estava previsto”. E acrescenta que está agora a pedir mais informações aos potenciais compradores para depois proceder à análise das propostas e à decisão do vencedor.

“Estamos agora numa fase de obtenção de esclarecimentos adicionais e posterior avaliação das propostas. Esta fase do processo, que nos processos anteriores demorou até 60 dias, inclui a avaliação e decisão da CGD para recomendação e aprovação pelo acionista”, diz a CGD em informações prestadas ao ECO.

As alienações das operações internacionais fazem parte do acordo com a DG-Comp no âmbito da última recapitalização do banco público. Este ano, a CGD já vendeu os bancos em Espanha (ao Abanca, por 368 milhões) e África do Sul (ao Capitec Bank, por 201 milhões), o que impulsionou os lucros do banco público nos primeiros nove meses do ano para 641 milhões.

Em curso, além do negócio brasileiro, está ainda a venda Banco Comercial do Atlântico, onde a Caixa detém 59%.