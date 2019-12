5 coisas que vão marcar o dia

A publicação de dados sobre o endividamento da economia e sobre a captação de poupanças pelos instrumentos de aforro do Estado estão em destaque esta quinta-feira, num dia em que o Parlamento volta a debater a renacionalização dos CTT. Lá fora, o foco vai estar no Banco Central Europeu, que vai falar sobre política orçamental, bem como o Conselho de Ambiente da União Europeia.

Renacionalização dos CTT voltam ao Parlamento

A Assembleia da República já chumbou três iniciativas legislativas que defendiam a renacionalização dos CTT, empresa privatizada em 2013, através da dispersão de capital em bolsa, apresentadas por BE, PCP e PEV. A ideia volta esta quinta-feira a debate no Parlamento, onde os deputados vão discutir em plenário o projeto de lei do BE que estabelece o regime para a nacionalização dos CTT, bem como o projeto de resolução do PEV que prevê a reversão da privatização da operadora postal.

Economia mais endividada?

O endividamento da economia portuguesa cresce há dois meses seguidos. Em setembro aumentou 1,9 mil milhões de euros, com o total a superar os 725 mil milhões de euros. O acréscimo deveu-se especialmente endividamento do setor privado, apesar de o público também ter agravado. Esta quinta-feira, Banco de Portugal volta a publicar novos dados, referentes a outubro, onde se poderá perceber se o endividamento continua a crescer.

Certificados podem atingir meta do Governo

O investimento nos produtos de poupança do Estado acelerou ligeiramente em outubro, mas os certificados estão a perder brilho junto dos aforradores nacionais. Feitas as contas, o valor aplicado nos Certificados de Aforro e nos do Tesouro engordou apenas 24 milhões de euros no mês passado, um aumento tímido face a setembro e que compromete a meta do Governo de captação de poupanças junto das famílias. Esta quinta-feira, há novos dados do Banco de Portugal referentes a novembro.

Política orçamental alemã em foco

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, vai estar na quarta conferência bienal organizada pela instituição financeira sobre política orçamental. O evento acontece na cidade alemã de Frankfurt, numa altura em que a nova presidente Christine Lagarde tem incentivado países com excedente orçamental (como a Alemanha) a usarem essa margem para estimular a economia. No mesmo dia, o Conselho Geral do BCE reúne-se e são divulgados tanto o boletim económico do banco central como as estatísticas dos fundos de investimento da Zona Euro.

Bruxelas volta a colocar o ambiente em cima da mesa

O Conselho de Ambiente da União Europeia encontra-se esta quinta-feira, a partir das 9h (hora de Lisboa). O encontro dos ministros dos Estados-membros da UE responsáveis pelo Ambiente será presidida por Krista Mikkonen, ministra do Ambiente e Alterações Climáticas da Finlândia. Portugal está representado pelo secretário de Estado adjunto e da Energia, João Galamba. O final está previsto para as 16h30.